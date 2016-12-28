Телеканал НТВ намерен показать, как встречает Новый год аудитория «Одноклассников». Партнёры предложили пользователям создать, начиная с 15:00 31-го декабря, собственную трансляцию в OK Live, не отключать трансляцию как можно дольше. В передаче «Живой Новый год», начиная с 22:30, появятся наиболее яркие пользовательские видео, и онлайн-трансляции из приложения OK Live.

«Одноклассники» запустили «ОК Live для медиа» в сентябре 2016 года — бесплатный инструмент, позволяющий редакторам новостных изданий и ТВ-каналов искать пользовательский контент для сопровождения публикаций. Функция доступна в России и во всем мире. Инструмент работает на базе сервиса OK Live — отдельного мобильного приложения Одноклассников для создания видеотрансляций в режиме реального времени.

Использование «OK Live для медиа» для СМИ бесплатно, говорили «Роем!» в пресс-службе соцсети в сентябре 2016. Цель проекта — стимулировать пользователей снимать больше видео и облегчить редакторам поиск контента.

Принадлежащая собственникам «Одноклассников» Mail.ru Group соцсеть «ВКонтакте» запустила похожее приложение для конечного пользователя под аналогичным названием VK Live в декабре 2016 года.