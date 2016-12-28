Операторы связи не проявили интереса к участию в совместном предприятии с «Ростехом», которое собиралось заняться хранением данных по закону Яровой, пишут «Ведомости». Как заявил на встрече с журналистами гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов, участвовать в проекте готов был только «Мегафон», в котором «Ростех» контролирует 1,32% акций. Однако одним оператором СП создавать бессмысленно, «нужно собирать всех», признался гендиректор Чемезов.

22 ноября Минпромторг отправил на доработку проект «Ростеха», идею раскритиковали представители Минпромторга и Минкомсвязи, а также Федеральной службы безопасности. Минкомсвязи отметил, что хранением абонентских данных по закону могут заниматься только операторы связи, а представитель ФСБ указал, что создание такого хранилища небезопасно, оно создает дополнительные угрозы для утечки данных.

В сентябре «Ростех» направил в Мипромторг письмо, в котором предложил единым оператором системы обработки данных свою «дочку» Национальный центр информатизации (НЦИ). «Ростех» — не единственный претендент на бюджеты, которые операторам придется потратить на хранение данных. «Ростелеком», к примеру, предлагает создать систему хранения данных на базе мощностей, которые сейчас используются поисковиком «Спутник».

23 декабря, Минкомсвязи представило на общественное обсуждение два проекта постановления правительства, уточняющие требования к операторам по выполнению «закона Яровой». Им предлагается хранить запись звонков и содержание любой переписки своих пользователей в хранилище в объеме 1 петабайт на каждый гигабит в секунду пропускной способности введенного в эксплуатацию узла связи.