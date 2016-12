В конце 2016 года в Look At Media снова придет новый главный редактор, на этот раз — в Wonderzine. С 9 января место Ольги Страховской займет Юлия Таратута. Также издание покинет заместитель главного редактора Екатерина Биргер.

«Решение покинуть Wonderzine было непростым — позади остаются 6 лет в LAM, из них 3,5 — во главе любимого проекта и с любимой командой. Все мы с нуля сделали издание, которое оказалось своевременным и нужным, и про которое, кажется, всё понятно (вложите сюда любую интонацию). Для медиа это, наверное, самое важное, так что теперь можно и нужно идти дальше — уже по отдельности, но во всем, что касается ценностей и убеждений, конечно же, вместе. Издание остается в отличных руках», — рассказала Ольга Страховская The Village.

До конца декабря Юлия Таратута занимала пост шеф-редактора Republic, работала на телеканале «Дождь». До этого Таратута была главным редактором журналов Forbes Life и Forbes Woman и работала в таких изданиях, как «Коммерсантъ», «Ведомости» и «Русский Newsweek».

Также в декабре сменился главный редактор в The Village — вместо Юрия Болотова флагманским изданием холдинга Look At Media стала руководить издатель «Большой Деревни» Татьяна Симакова. «Роем!» писал о его уходе в ноябре: взгляды Болотова и менеджмента компании Look At Media на будущее The Village не совпали.