Сотрудники Google обязаны получать в юридическом департаменте корпорации разрешение на посещение России, утверждает Firrma и цитирует письмо сотрудника Google Джейми Касапа организаторам одного из московских мероприятий:

«К сожалению, у меня очень плохие новости. Я только что был проинформирован юридическим отделом Google, что не могу принять это приглашение (приехать на конференцию — прим. ред.). Они не могут дать мне необходимое одобрение на эту поездку. Все неключевые сотрудники Google не могут ехать в Россию без письменного разрешения юрдепартамента. Видимо, это связанно с некоторыми правовыми действиями со стороны правительства России против Google, которые вызывают озабоченность компании», — говорится в письме (есть в распоряжении издания Firrma).

По открытым данным, Джейми Касап, евангелист образования Google, должен был выступить на III международной конференции по новым образовательным технологиям #EdCrunch в Москве, в сентябре 2016. По данным с сайта «Рыбаков Фонда» (организатор, наряду с НИТУ «МИСиС») Касап участвовал в конференции, однако он лишь «вышел на прямую связь» с залом.

Годом ранее, осенью 2015, российский ФАС признал американское и ирландское юрлица Google виновными в нарушении законов о конкуренции. Антимонопольное ведомство рассматривало противодействие «Яндексу» при распространении операционной системы Android. Никаких последствий для Google, после вынесения решения, не наступало — корпорация до сих пор оспаривает его правомочность.

8 апреля 2016 года в ООО «Гугл», 100-процентной «дочке» американской Google, сменился гендиректор. Юлия Соловьева, руководившая ООО ушла на другую должность, а её место занял Карло д`Азаро Бьондо. Источник «Коммерсанта» объяснил, что Соловьёву, якобы, вывели из-под удара, как российского гражданина. Следует заметить, что расследование ФАС показало, что российское ООО непричастно к правонарушениям и претензий к нему нет. Как нет прямой связи между Google Android и образовательными конференциями.