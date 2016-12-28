Южнокорейский антимонопольный регулятор Fair Trade Commission оштрафовал компанию Qualcomm на $853 млн за нарушения политики лицензирования. По мнению ведомства, Qualcomm требовала слишком много денег с производителей сотовых телефонов и нарушала права компаний, пытающихся закупать микрочипы у сторонних производителей. Лицензионные отчисления приносят Qualcomm большую часть выручки — около $6,5 млрд в год.

Qualcomm является крупнейшим держателем патентов для мобильных устройств в мире, ряд ее технологий стали индустриальным стандартом и используются практически во всех производимых мобильных устройствах. В 2015 году патентные отчисления принесли компании $6,5 млрд. Одновременно Qualcomm является одним из крупнейших производителей микрочипов для мобильных устройств. Крупнейшие производители электроники, в том числе и Samsung, которую Южнокорейские власти поддерживают на государственном уровне, а также важная для корейской экономики компания LG, достаточно давно испытывают недовольство из-за того, что каждый год платят Qualcomm десятки миллионов долларов за патенты.

Основная претензия Fair Trade Commission к Qualcomm состоит в том, что американская компания, якобы, заставляла компании, закупающие ее чипы, подписывать лицензионные соглашения. Также по мнению регулятора, Qualcomm лицензировала свои технологии по завышенным ценам компаниям, которые закупали чипы у других производителей. Представитель Qualcomm назвал решение «беспрецедентным и неприемлемым» и пообещал, что компания оспорит его в суде.

Опрошенные Bloomberg эксперты считают, что Qualcomm возможно удастся оспорить решение корейского регулятора, но скорее всего компании придется снизить цены на свои технологии для компаний, работающих на местном рынке. Также Qualcomm в 2015 году был оштрафован за аналогичные действия антимонопольным органом Китая на $975 млн. Это решение сейчас также оспаривается в суде. Комиссия Евросоюза также озвучивала ряд претензий к компании, в том числе по поводу возможного демпинга с целью удалить с рынка конкурентов.