Создатель Telegram-канала «Интернет-аналитика» Алексей Никушин, сооснователь Flocktory.com и icon8 Дмитрий Мацкевич и медиаконсультант Александр Амзин выступили в рамках первой встречи с читателями, которая состоялась в московском офисе Google. Среди тем конференции: как Tinder повышает самооценку, что будут делать люди будущего с большими данными, почему умирает российская журналистика и кто стал человеком 2016 года.

Еще одним важным трендом стали большие данные (Big Data). Так, из десяти самых популярных курсов проекта Coursera, который объединил 17 млн пользователей, семь связаны с изучением этого явления. «Люди ближайшего будущего — это некие уникальные бизнес-единицы, которые могут вычленять смысл из больших объемов данных и применять его для построения стратегии маркетинга и продаж», — считает Никушин, добавляя, что обработка Big Data происходит на всех фронтах и в промышленных масштабах.