Такси-сервис Gett в Москве начал тестировать функцию, которая позволяет пользователям тарифов «Бизнес» и VIP настраивать детали поездки. Например, в настройках можно выбрать будет ли пассажир разговаривать с водителем, хочет ли он слушать музыку, новости или ехать в тишине, указать пожелания по температуре в салоне и скорости поездки. По словам представителей компании, эта функция появилась впервые среди такси-сервисов в России.