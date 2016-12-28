Такси Gett начали тестировать «настройки поездки»


Такси-сервис Gett в Москве начал тестировать функцию, которая позволяет пользователям тарифов «Бизнес» и VIP настраивать детали поездки. Например, в настройках можно выбрать будет ли пассажир разговаривать с водителем, хочет ли он слушать музыку, новости или ехать в тишине, указать пожелания по температуре в салоне и скорости поездки. По словам представителей компании, эта функция появилась впервые среди такси-сервисов в России.

Gett в России запустил тестирование «настроек поездки»

Такси-сервис Gett запустил в России тестирование функции, которая позволяет пользователям настраивать детали поездки — например, возможность общения с водителем или скорость поездки. Её обнаружил креативный директор «Детского мира» Вячеслав Кутеев, запуск тестирования подтвердили vc.ru представители…

Выбор редакции

Добавить Нет комментариев

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое