раз сегодня все по кадровым новостям, то и я немного скажу.

— во-первых, к нам вышел Stanislav Dedinskiy, который отвечает за лонгриды (вы наверняка еще не забыли текст о советских кинокритиках и Звездных войнах), классные инфографики (ждите, кстати, еще одну под Новый год) и внештатных авторов — и если вы хотите писать для нас, то теперь вы знаете, к кому обратиться.

— Zhenya Molodtsova стала продюсером видеоотдела и занимается развитием новых форматов (например, придумала ролик про Эволюцию кораблей пришельцев), улучшением старых, а также внимательно следит, чтобы мы не забывали рассказывать и о документальном кино — кстати, если вы умеете и хотите писать сценарии для коротких видеороликов, сообщите Жене, вы нам очень нужны.

— и, наконец, с января к нам приходит Miloslav Chemodanov, который станет заместителем главного редактора и будет помогать нам становиться еще лучше (в частности, отвечать за большие спецпроекты и вообще творческое развитие).

такие дела. а панда тут не знаю при чем!

Posted by Liza Surganova on Wednesday, 28 December 2016