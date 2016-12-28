Facebook купил технологию отслеживания взгляда для шлемов Oculus


Социальная сеть «Фейсбук» купила компанию The Eye Tribe, которая занимается технологией отслеживания взгляда. Датский стартап скорее всего будет использован для усовершенствования VR-технологий в шлеме виртуальной реальности Oculus (бренд принадлежит «Фейсбуку»). Первым о сделке сообщил Роберт Скобл — известный евангелист в сфере виртуальной реальности. Сегодня её подтвердили представители Facebook. О финансовых деталях сделки не сообщается.

The Eye Tribe Tracker — The world’s first affordable eye trackerThe Eye Tribe Tracker — The world’s first affordable eye tracker

Posted by Hi-Tech Machine World on Sunday, 4 December 2016

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