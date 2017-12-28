Минпромторг планирует использовать получаемые от онлайн-касс данные для создания единого каталога потребительских товаров, сказал в интервью газете «Известия» глава ведомства Денис Мантуров.
Данные о продажах посредством онлайн-касс мы получаем уже сейчас. Но эта информация носит бессистемный характер. В частности, это происходит потому, что один и тот же товар одного и того же производителя может обозначаться по-разному в разных торговых сетях и магазинах. <…> Для того чтобы потенциал онлайн-касс был раскрыт в полной мере, мы начинаем думать над созданием единого каталога потребительских товаров в России. Он будет полностью, так сказать, бесшовно, интегрирован с принятой во всем мире маркировкой штрих-кодами системы GS1.
Сейчас, к примеру, производитель, желающий поставлять товар в торговую сеть, должен вместе с ее специалистами заполнить анкеты с огромным числом данных. Вручную. И так — с каждой сетью, так как у всех свои системы. Цифровой каталог позволит уйти от этой крайне трудоемкой и весьма дорогостоящей процедуры. Ритейлеры и производители утверждают, что это серьезно сократит их издержки. Цифровой каталог будет интегрирован с маркировкой отдельных категорий товаров в целях прослеживаемости их оборота, что важно для борьбы с нелегальным рынком. К этой работе подключены другие ведомства — Минфин, налоговая служба, бизнес-ассоциации. Это задача на следующий год.
Добавить 19 комментариев
Воооотттттт!!!
Начинают подбираться к главной задумки онлайн касс — бигдаты для борьбы с контрабандой и прочими уклонения от налогов.
This is хорошо, потому как в рыночной экономике равные условия это фундамент!
Для начала нужно выровнять их хотя бы по уплате базовых налогов типа НДС и таможенных пошлин, дальше можно двигаться по направлению выравнивания других различий, кто то использует почти бесплатную рабскую силу (КНР и Индия), а кто то капитал под 0% (сша, Япония).
Выравнивание условий для российского бизнеса позволит взимать с него столько налогов сколько общество пожелает нужным, без угрозы убийства этого бизнеса, так можно строить по настоящему справедливое общество без риска реставрации каких либо форм коммунизма.
Уверен что через нынешних коммунистов можно нашу страну извне перезагрузить также как Украину перезагрузили через нациков, и те и те вроде как патриоты, но буйные и вполне управляемые, пока Путин и Зюганов с этим справляются, но что будет когда они уйдут, реставрировать коммунизм конечно не получится, но отбросить назад страну в конкурентной геополитической борьбы, без проблем.
Также можно будет пережить шторм от перехода планеты на новый технологический уклад, массовое внедрение в экономику ИИ, за счет внедрения налогов и пошлин на товары из стран где ИИ уже вовсю используется, для выплаты пособий (как вариант безусловных доход) потерявшим работу от ИИ.
Тормозить же сам ИИ разумеется считаю приступным деянием, как и в принципе тормозить любой прогресс, нужно возглавить это движение и получить от этого преимущества в глобальной конкуренции.
>>Данные о продажах посредством онлайн-касс мы получаем уже сейчас. Но эта информация носит бессистемный характер.
Какая неожиданность! Если бы это был спутник, то он утонул бы.
>Какая неожиданность! Если бы это был спутник, то он утонул бы.
Сразу ввести онлайн кассы и строгий каталогизатор это двойная нагрузка и боль для бизнеса, особенно малого и среднего, все должно быть последовательно, из животов мамок не взрослые пужики сначала выпрыгивают.
>Также можно будет пережить шторм от перехода планеты на новый технологический уклад, массовое внедрение в экономику ИИ
Для начала в нашу экономику было бы неплохо вложить обычный И. При около нулевых темпах роста оной, даже на фоне укрепления стоимости нефти, денег больше у сограждан не становится. Зато у миллионеров и миллиардеров полный порядок, кол-во ростёт. Именно так устроено «по настоящему справедливое общество». А в перезагруженной Украине и того круче дела творятся, просто цирковые представления.
>Для начала в нашу экономику было бы неплохо вложить обычный И.
Трудно вложить обычное в необычайное.
нельзя в нашу экономику И.
и т. д. Пусть остается как есть. Темболее уже и тренд сформировался в сторону нечто среднее между болгарией и кореей. Так наверно все инперии сгнивают. Стремятся заменить И на ИИ. А что там за ИИ и кто его писал и как он работает? Сие, не имея собственного И, проверить становится уже нереально.
это как темный сырой угол чулана осветить прожектором. Там и клопы и пыль и мусор и паутина
А вобще неплохо и так. Если не рефлексировать глядя на сравнение что там где делается (т.е. завесить железной занавесочкой) то оч даже и ничо. Так оно и было спокон век так и дальше будет идти. Новых Петров 1 не предвидится даже на горизонте.
>неплохо вложить обычный И
Он там давно уже есть, и еще какой, иначе бы сдохла в конкуренции с мировыми монстрами со много лучшими условиями на настежь открытом рынке.
Одному сопротивлению Яндекса и Маил.ру можно памятник поставить!
Но люди наличие обычного И в экономике не замечают, они же не понимают что это такое и не ощущают лично этот И, капиталисты, буржуи, деньги лопатой гребут, зарплату зажимают, а ИИ они заметят и ощутят на себе очень даже хорошо, когда окажется что примерно 90% офисного планктона, тобишь креативного класса, легко заменяется именно на ИИ, тех же простых рабочих еще не скоро получится ИИ заменить, и совсем не скоро это будет экономически оправдано, каток ИИ в первую очередь по офисному планктону пройдет.
>Именно так устроено «по настоящему справедливое общество»
За справедливость надо бороться, ее на голубой каемочке никто не подает, в борьбе обретешь ты право свое…
Футбольный фанаты показали что все реально, убили их члена, продажные менты отпустили убийц, подняли бучу, Путин лично занимался, куча больших голов в столичном мвд полетело, можно же.
Бастуйте, требуйте, добивайтесь, в капиталистической системе нужно постоянно бороться за свои права, тем она и хороша, что население всегда злое и в тонусе, не деградирует в расслабоне как при социализме.
А вообще я нигде не писал что капитализм справедлив, я пишу что он сверх эффективен в экономике, НО без гражданского контроля, в виде сильного государства, он превращается в самые уродливые формы какие только возможны, Маркс тут полностью прав, без этого же контроля в лице ФАС он в итоге и теряет свою эффективность, становясь монополией, которая много хуже чем плановая экономика по эффективности и человечности.
Под сильным государством я понимаю не сильного лидера во главе, что в общем не плохо, а большое кол-во настоящих Граждан в нем, тех кому не все равно, тех кто считает что они и есть Государство.
Странное понимание справедливости у вас. Т.е. обществу предлагается сбиваться в стадо при каждом удобном случае? А кто же тогда работать будет? По мне — справедливо, когда хотя бы общественное достояние не течет в карманы его приватизировавших, а направлено на нужды общества. Сомневаюсь, что это возможно при капитализме.
Технически, вместо общипывания народа, уже сегодня можно ввести прогрессивный налог раз, прозрачный бюджет — два. Ну, например, чтобы я мог отследить, куда конкретно пошла моя налоговая копеечка. Вот тут тебе и биг дата, и блокчейн.
Борьба — это непрерывный процесс, независящий от текущего строя. Коммунисты борьбу в СССР проиграли, в результате произошла контрреволюция. И от появления Яндекса и Mail.ru, которые собственно машины по зарабатыванию денег, и ничего не производят, наша страна конкурентнее не стала. Тот же ваш Яндекс обосрался в Турции и даже на Украине. Да и здесь, при всех возможностях потихоньку сливает Гуглу.
Сейчас владельцы приложения «Едадил» хотят внедрить кешбек по сканеру товара прямо в приложении. Это будет тоже революция в маркетинге! Во всех магазинах весь товар будет по одинаковым ценам, а скидка будет идти по скану чека. Т.е это значит, что всех маркетологов всех сетей можно увольнять, они не нужны.
>Т.е. обществу предлагается сбиваться в стадо при каждом удобном случае?
Да, только наоборот, из стада становится обществом — Гражданами, и не при удобном случае, а всегда.
>А кто же тогда работать будет?
Раньше работали по 12−14 часов, сейчас вроде только 8, требуйте чтоб еще снижали рабочий день ВМЕСТЕ с повышением пошлин на товары и услуги из стран где он больше, останется время для гражданской деятельности.
Или вы считаете что Государство это услуга?
Оплатил налоги и должен получить готовую услугу?
Государство это обязанность, всеобщая повинность на ровне с воинской, если вам лень участвовать в работе Государства то не нойте когда займутся вами без вашего ведома.
Если ты не занимаешься политикой то она занимается тобой.
>уже сегодня можно ввести прогрессивный налог раз
Пока нет, потому как границы нет, море контрабанды и вообще всяких разных способов вывода денег из страны, они то и с 13% налогом уплывают, так как в том же Гонконге 0% налоги.
Чтоб вводить налоги больше чем в офшорах, нужна граница, минимум такая как в СССР была, сейчас ее нет совсем, потому таможня не может даже в теории с контрабандой бороться.
Также нужен суверенный интернет, а не под контролем сша, чтоб нельзя было поставлять сюда электронные товары без уравнивающих пошлин.
Тогда увеличение налогов не выгонит бизнес и не убьет его, потому что бизнесу пофиг какой уровень налогов, ему главное чтоб условия были равные, если он за сотрудников платит вместо 13%, например 50% НДФЛ, то значит и товары поставляемые из стран где такой налог ниже должны облагаться уравнивающими пошлинами.
Без этого минимума мер, прогрессивный налог просто выгонит в офшоры весь бизнес который не хочет умирать под нажимом иностранцев, работающих из юрисдикций со налогами 0%.
Опыт Франции тому в пример, идиот олланд тупо ввел повышенные налоги и не увеличил бюджет почти не на евро, просто выгнал тех кто побогаче в другие страны ЕС и все, фееричный идиот, в стране члене ЕС (открытой настежь для других членов ЕС) делать налоги больше чем в среднем по больнице.
>Ну, например, чтобы я мог отследить, куда конкретно пошла моя налоговая копеечка.
Это верное уже мышление, именно надо следить, т.е. принимать участие, вы уже сейчас можете за гос. закупками например следить, но согласен что много надо еще сделать для увеличения прозрачности, но прозрачность ничего не даст если всем лень будет пользоваться этой прозрачностью, тут мы возвращаемся к необходимости наличия Граждан, т.е. тех кому не все равно.
>наша страна конкурентнее не стала.
Стала, аналогичный обвал нефтяных цен которые выдержала Россия, убил СССР, т.е. Россия точно сильнее СССР, как это не покажется странным.
>при всех возможностях потихоньку сливает Гуглу.
Какие у них есть возможности?
Сколько стоит капитал Яндексу и сколько гуглу?
В капитализме стоимость капитала первее всего идет, гугл бы по хорошему ограничить чтоб нивелировать стоимость капитала, но нет, ему пока разрешают мочить Яндекс, бить ему по яйцам.
В европах прогрессивный налог, у нас — нет. Выводы каждый может сделать сам.
Яндекс слил свои 75−85% рынка поиска чужеродному гуглу. Несмотря на то, что у гугла деньги — сюда они их не особо вливают, а реклама того же яндекса на каждом углу. Яндекс, конечно, пеняет на андроед, но на десктопе тоже постепенно все меняется не в лучшую для Я сторону.
>> В европах прогрессивный налог, у нас — нет. Выводы каждый может сделать сам.
Щас Палниколаич придет — порядок наведет. У него какраз в программе прогрессивный. Таким образом забытая «прогрессивка» приобретет новое звучание.
>В европах прогрессивный налог, у нас — нет.
В Европе есть серьезные границы, завести туда что то без уплаты налогов и пошлин очень трудно и даже с уплатой налогов и пошлин куча препонов ввиде бесконечных требований, стандартов и квот, даже их хозяева сша, не смогли ворваться к ним на рынок затащив их в TTIP.
Нам до экономических рычагов европы как до луны, работать и работать, мы еще страну после поражения в холодной войне толком не восстановили, границу что была у СССР еще наши дети будут восстанавливать, а то и внуки, по сравнению с европой мы мало что можем еще пока.
>Несмотря на то, что у гугла деньги — сюда они их не особо вливают
По моему это реклама гугла на каждом углу, давно рекламу яндекса кстати не видел, и только рекламой ли они Яндекс прессуют?
А сервисы их бесконечные и бесплатные, ничего не стоят?
А власть над теми же производителями сотовых телефонов тоже ничего не стоит?
Яндекс сопротивляясь гуглу за которым печатный станок стоит, уже покрыл себя вечной славой, настоящие Герои капиталистической борьбы.
Не вижу связи прогрессивного налога и вашего страдания от ввоза чужих товаров. Речь про то, что чем больше заработал — тем больше отдал. Обсуждать это применительно к текущей ситуации бесполезно, т.к. никто сейчас такой налог вводить не собирается.
Реклама Яндекса — в виде такси, роликов на Ютуб, билбордов в городе. Полно. Не вижу — не аргумент.
Бесплатные сервисы сделаны не от альтруизма, а с вполне конкретными бизнес-задачами. Просто их оплачивает рекламодатель. Ну это базовые вещи, чего тут обсуждать. Герои, ага…
Кстати. Теоретики-бизнесмены и защитнички Юлмарта год или два назад утверждали, что если так дальше пойдет, то они дескать свалят в Китай и будут торговать оттуда. Ну как — получилось? Что-то ни слуху ни духу.
>Речь про то, что чем больше заработал — тем больше отдал.
Речь про то что где дешевле налог оттуда и работаешь, если граница на замке и есть выравнивающие пошлины то ты либо заплатишь большой налог внутри страны, либо большую пошлины при ввозе.
>т.к. никто сейчас такой налог вводить не собирается.
Слава богу что у нас мало таких идиотов как олланд, ввести смог, а собрать не смог.
>то они дескать свалят в Китай и будут торговать оттуда.
Им же сказали что не суетитесь, будут налоги для иностранцев, просто запаса прочности у юлмарта не хватило.
>Теоретики-бизнесмены и защитнички Юлмарта
Я это точно говорил, но я практик, вот моя компания AvtoGSM.ru
Государство это не набор услуг? Да? И оформление загранника и нотариальное заверение и роддома и детские сады — все это обязанность? Понимаю — общегражданский паспорт, понимаю воинскую, понимаю (хотя с известными исключениями) образование. Но вот скажем лечить свои зубы я не обязан в государственных клиниках. А все то что делает государство и что не обязательно к исполнению есть услуга. А СССР развалился прежде всего я так думаю из-за того, что дал себя втянуть в гонку вооружений. Которая и надорвала его экономику. ну и обвал нефтяных цен конечно сыграл свою роль. Но не будь этой гонки — кто знает — может еще какое-то время совок бы и посуществовал.
>Государство это не набор услуг? Да?
НЕТ!
>оформление загранника и нотариальное заверение
Это обязанность, вы не можете покинуть страну без загранпаспорта, это не услуга от которой можно отказаться.
>и роддома и детские сады
>лечить свои зубы в государственных клиниках
А это уже привилегии которые вам дает государство, но вы можете и не брать, это не обязанность.
>понимаю (хотя с известными исключениями) образование.
Вижу ваш личностный рост, поздравляю, раньше помню у вас с этим пониманием серьезные проблемы были, радует когда видишь как человек растет над собой.
>А СССР развалился прежде всего я так думаю из-за того, что дал себя втянуть в гонку вооружений.
И гитлеровская германия так развалилась, гитлер втянул ее в гонку вооружений с СССР.
Которая и надорвала ее экономику.
>ну и обвал нефтяных цен конечно сыграл свою роль.
Обвал цен не первичен, первично то что мы встали в зависимость от экономической системы нашего врага, стали с ним торговать и от торговли этой стали очень зависимы от него, в физическом даже смысле, так как покупали за нефтебаксы продовольствие, ну, а то что они в нужный момент уронили цены это их ЗАКОННОЕ право, по закону военного времени, мы бы тоже так сделали если бы могли, война есть война, сильный жрет слабого.