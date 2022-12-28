Членам и сотрудникам палаты представителей Конгресса США запретили пользоваться социальной сетью TikTok китайской компании ByteDance. В письме Комитета по административным вопросам палаты говорится, что конгрессменам приказано удалить приложение на рабочих устройствах. Об этом пишет агентство Reuters. В офисе главы Комитета пришли к выводу, что мобильное приложение TikTok« несет высокий риск для пользователей из-за целого ряда угроз с точки зрения безопасности». Сотрудникам и персоналу запретили скачивать TikTok на любые мобильные устройства палаты, уже установленные приложения обязали незамедлительно удалить.

Ранее законодатели США предложили запретить TikTok. Подобная инициатива возникла из-за опасений, что Коммунистическая партия Китая может влиять на американцев и следить за ними через соцсеть. Директор ЦРУ Бернс назвал TikTok реальной угрозой национальной безопасности США. Ранее использование TikTok запретили госслужащим в 19 штатах. Также запрет на использование приложения госслужащими прописан в проекте закона о госзатратах на $1,6 трлн, который в ближайшее время должен подписать президент Джо Байден.