Правительство обсуждает возможность запретить ввоз в Россию компьютеров и ноутбуков Dell, HP, HPE, Acer, MSI и других зарубежных производителей. Такую инициативу выдвинул отечественный вендор ICL. Инициатива озвучена в письме гендиректора ООО «Айсиэл Техно» (бренд ICL, производит компьютеры, мониторы, ноутбуки и т. д.) Евгения Степанова, направленным 8 декабря главе Минцифры Максуту Шадаеву. Эта мера, отмечается в письме, позволит «освободить российский рынок от компаний, отказавшихся работать в России, и увеличить долю российской вычислительной техники до 50%». Речь идет в первую очередь о потребительской электронике, то есть персональных компьютерах, моноблоках, ноутбуках. Также ICL предлагает ввести утилизационный сбор на импортную вычислительную технику в размере 20% от стоимости с одновременной выдачей субсидий российским производителям электроники (по аналоги существующего утильсбора на автомобили).

В Минпромторге заявили, что вместе с Минцифры прорабатывают механизмы финансовой и маркетинговой поддержки потребителей российской радиоэлектронной продукции, в том числе посредством предоставления льготных кредитов и через возврат части стоимости техники покупателям. В то же время в министерстве подчеркнули, что не видят необходимости исключать иностранные бренды из параллельного импорта. Мощности российских производителей готовы поставлять 1,5–3 млн ноутбуков в год, утверждает управляющий партнер группы F+ tech Алексей Мельников. Впрочем, по оценке директора компании «Промобит» Максима Копосова, сейчас российские компании ежегодно производят около 250 тыс. ноутбуков в год, большая часть из которых поставляется в госсектор. Всего, по данным GS Group, за 11 месяцев в Россию было поставлено 2,7 млн ноутбуков, падение в штучном выражении составило 65%. В целом F+ tech поддерживает предложения ICL, «сейчас зарубежные бренды продают в России свой товар, некоторые даже сохраняют здесь офисы, при этом не платя налоги и не обеспечивая гарантийное обслуживание», говорит господин Мельников. Он признает, что введение утильсбора в краткосрочной перспективе может повысить цены на импортную технику, «но они и так растут из-за затрат на более сложную логистику».