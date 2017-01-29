Продолжая тему bike-sharing. Сегодняшний #стартапдня — Zagster, компания, которая работает в этом бизнесе просто как образец для главы учебника «во время золотой лихорадки надо продавать лопаты, а не копать золото».

Что сейчас можно сказать про индустрию?

1) Есть модная тема, на которой пока никто не копейки не заработал, но в которую вкладываются миллионы и миллионы.

2) Нет никаких гарантий, что эти миллионы и миллионы получится вернуть — велосипеды будут ломаться, вороваться, конкуренция может вынудить понижать цены, реальная доходность непредсказуема.

3) Самое дорогое в этом бизнесе — сами велосипеды и, в некоторых случаях, парковки.

Было бы очень красиво, если бы создатели Zagster посмотрели на пункты вроде этих и придумали bikesharing без велосипедов и парковок. На самом деле, реальность менее эффектна: они просто угадали и начали свой проект 7 лет назад, когда mobike ещё и в презентации не было. Но результат не меняется, сейчас они на коне.

Zagster предлагает white-label решение по аренде велосипедов. Работают они и с мэриями городов, и с университетами, и с коммерческими компаниями. Вошедший в программу партнер получает красивое мобильное приложение, подрядчиков для производства дешевых антивандальных байков по уникально-оптовым ценам, скрипты для колл-центров и всё прочее, что необходимо для запуска своего проката. Zagster даже готов изучить любой город и на основании своего опыта расписать, сколько и где нужно парковок, сколько велосипедов, как лучше вести рекламную компанию. В общем, партнеру остается только платить, думать ни о чем не надо вообще. Zagster даже модную аббревиатуру для своего подхода придумал: BaaS — Bikesharing as a Service.

Сейчас у них сто сорок систем, развернуых в разных городах США, и громадье планов на расширение; первый относительно большой раунд — $10 миллионов получен совсем недавно.