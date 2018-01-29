Facebook объявила, что начала обрабатывать персональные данные европейских пользователей в соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 25 марта (мая). Также компания выпустила несколько видеороликов, объясняющих пользователям их новые права. С весны во всех странах ЕС вступает в силу новый беспрецедентно жесткий закон о защите персональных данных пользователей General Data Protection Regulation.

Правила обработки персональных данных экстерриториальны, обслуживание пользователей из ЕС автоматически запускает европейский регламент. Россияне, работающие с клиентами из Европы в мае 2018 тоже подпадут под новые нормы.

В рамках закона ЕС компании обязаны в течении 72 часов сообщать пользователям о любых утечках персональных данных. Также компании обязаны сообщать пользователям, какую информацию о его действиях в сети они собирают, а также обязаны удалить все подобные данные по первому требованию. Например пользователь может запретить использовать информацию о посещенных им страницам для таргетирования рекламы. За нарушения закона введены штрафы, которые могут достигать 4% от оборота компании.

Российскому закону о хранении персональных данных россиян пошёл третий год — главную американскую соцсеть он до сих пор не касается, в январе 2018 года Роскомнадзор традиционно перенёс проверку хранения ПД россиян в Facebook на вторую половину 2018 года.