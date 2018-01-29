Facebook объявила, что начала обрабатывать персональные данные европейских пользователей в соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 25
марта (мая). Также компания выпустила несколько видеороликов, объясняющих пользователям их новые права. С весны во всех странах ЕС вступает в силу новый беспрецедентно жесткий закон о защите персональных данных пользователей General Data Protection Regulation.
Правила обработки персональных данных экстерриториальны, обслуживание пользователей из ЕС автоматически запускает европейский регламент. Россияне, работающие с клиентами из Европы в мае 2018 тоже подпадут под новые нормы.
В рамках закона ЕС компании обязаны в течении 72 часов сообщать пользователям о любых утечках персональных данных. Также компании обязаны сообщать пользователям, какую информацию о его действиях в сети они собирают, а также обязаны удалить все подобные данные по первому требованию. Например пользователь может запретить использовать информацию о посещенных им страницам для таргетирования рекламы. За нарушения закона введены штрафы, которые могут достигать 4% от оборота компании.
Российскому закону о хранении персональных данных россиян пошёл третий год — главную американскую соцсеть он до сих пор не касается, в январе 2018 года Роскомнадзор традиционно перенёс проверку хранения ПД россиян в Facebook на вторую половину 2018 года.
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25 МАЯ
> которые могут достигать 4% от оборота компании
а могут и превосходить. «as 4 percent of global annual turnover or 20 million euros, whichever is higher»
Похоже у европейцев больше суверенитета в интернете чем у нас, американские компании их законы выполняют ДАЖЕ досрочно, а наш Жаров уже третий год не может их принудить, все встречаются, че то обсуждают и на этом все…
Видимо ключ к разгадке в этом:
>За нарушения закона введены штрафы, которые могут достигать 4% от оборота компании.
Ой, а почему никто не клеймит ФБ? Ой, а как же так у ФБ на Европу хватило денег, а на Россию нет?
К штрафам в 4% оборота надо еще приложить деньги, до которых можно дотянуться. А то у фейсбука в России нет ни оборота в 4% от мирового, ни офиса даже, который можно покошмарить. Штрафуй на здоровье, только потом придется к клятым полякам идти на поклон с просьбой счета арестовать, они географически ближайшие.
а причем тут Россия? Штрафовать на 4% будет ЕС. Закон европейский
Это был ответ на вопрос «почему Жаров третий год не может принудить фейсбук соблюдать российский закон и будут ли для этого достаточны штрафы в 4%".