Google вернёт России государственный гимн, отобранный YouTube


В Google признали необоснованным присвоение авторских прав на гимн России американской компании Broadcast Music, Inc. Судя по комментарию в прессе, дело не в технической ошибке, а в неправильных действиях американского правообладателя. «Отпечаток Content ID, связанный с этой претензией, был настроен в нарушение наших правил», заявила пресс-служба Google после официального требования «Роскомнадзора» вернуть России гимн.

25 января блогер Хованский рассказал в своем телеграм-канале, что YouTube считает нарушением авторских прав исполнение гимна России в добавляемых на площадку видеороликах. Канал «Незыгарь» добавил, что ещё в середине 2020 года права на «Священную войну» и «День Победы» стали с точки зрения YouTube принадлежать американскому лейблу The Orchard Music.

29 января «Роскомнадзор» обвинил Google в хамстве, напомнил ему, что гимн, как и другие государственные символы, не может быть объектом авторских прав, и потребовал снять ограничения. А заодно лишний раз «обратил внимание российских владельцев каналов, размещающих свой контент на данной платформе, на целесообразность перехода на российские видеохостинги».

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