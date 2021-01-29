По итогам 2020 года Почта России ожидает роста на 12% выручки от услуг для российских компаний интернет-торговли. Почта доставила на 12% больше посылок, чем в прошлом году, и доля от всех заказов из интернет-магазинов составляет 12%. Выручка направления e-commerce должна превысить 42 млрд рублей.
65% посылок, доставленных в 2020, приходится на собственные логистические службы магазинов, 23% — на логистические компании, посчитали в Data Insight.
За 2020 год было доставлено 883 млн отправлений — на 35% больше, чем в 2019 году. Самый популярный канал доставки — пункты выдачи заказов и постаматы. В первой половине 2020 года через ПВЗ и постаматы было получено 68% всех посылок.
Рост в 12% (на фоне роста всего рынка в 35%) в Почте объясняют упрощением процедуры подключения к своим услугам по доставке товаров. Договор оферты можно заключить на сайте «за 30 минут». С апреля «у магазинов-партнёров Почты России появилась возможность отправлять заказы по всей России».
Мы закончили 2020 год с важным для нас результатом — практически все крупные российские e-сomm компании стали нашими партнерами. При этом мы видим, что наш клиент стал гораздо требовательнее к качеству, гибкости и времени доставки. Поэтому мы продолжаем улучшать цифровые сервисы, развивать логистическую сеть и запускать новые форматы доставки. Мы сократили сроки доставки более чем по 136 тыс. направлений, и сейчас по крупным городам Почта доставляет товары на следующий день после отправки. В ближайшие два года мы хотим сократить сроки доставки для 80% заказов — до 1−2 дней", — отметил Алексей Скатин, заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России
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>Рост в 12% (на фоне роста всего рынка в 35%) в Почте объясняют упрощением процедуры подключения к своим услугам по доставке товаров.
Что-то я не понял, как упрощенное вручение обеспечило почте меньший темп, чем у всего рынка? Оно наоборот на пользу почте пошло, кратно меньше очередей стало.
Скорее дело в том, что тарифы почты выросли до уровня частных перевозчиков, где-то даже превзошли.
В крупных городах почту уже обскакали CDEK и PickPoint с DPD, как по отправлениям, так и по количеству точек самовывоза.
Почта как-то держится за счет сел и деревень, города она сдает.