По итогам 2020 года Почта России ожидает роста на 12% выручки от услуг для российских компаний интернет-торговли. Почта доставила на 12% больше посылок, чем в прошлом году, и доля от всех заказов из интернет-магазинов составляет 12%. Выручка направления e-commerce должна превысить 42 млрд рублей.

65% посылок, доставленных в 2020, приходится на собственные логистические службы магазинов, 23% — на логистические компании, посчитали в Data Insight.

За 2020 год было доставлено 883 млн отправлений — на 35% больше, чем в 2019 году. Самый популярный канал доставки — пункты выдачи заказов и постаматы. В первой половине 2020 года через ПВЗ и постаматы было получено 68% всех посылок.

Рост в 12% (на фоне роста всего рынка в 35%) в Почте объясняют упрощением процедуры подключения к своим услугам по доставке товаров. Договор оферты можно заключить на сайте «за 30 минут». С апреля «у магазинов-партнёров Почты России появилась возможность отправлять заказы по всей России».