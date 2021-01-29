«Впрочем все описанное не значит, что «Яндекс. Район» был замечателен. На сервисе были две проблемы — «тролли» и цензура.

С цензурой все было непонятно и странно. Несколько постов у корреспондента Викиновостей сервис удалил без объяснения причин. Поданные первые жалобы удовлетворялись — посты восстанавливали и даже извинялись перед автором.

С определенного времени и восстановление и извинения прекратились.

Мотивы удаления постов были совсем непонятны. Один из постов (про местную активистку) провисевший несколько дней, удалили после того, как корреспондент Викиновостей исправил в нем орфографическую ошибку.

В 2020 году удалили пост, где сфотографированы екатеринбуржцы без масок в общественном месте.

Удалили пост про обучающуюся в Екатеринбурге студентку-иностранку в религиозной одежде (с фотографией). Зато не стали удалять пост (с фото) про африканцев и их екатеринбургских подруг.

Один раз профиль корреспондента Викиновостей заблокировали без уведомления. При этом он публиковал посты, но что-то у них не было просмотров. Удивившись этому, корреспондент Викиновостей написал жалобу и тогда узнал, что заблокирован «по подозрению в нарушении правил». Его разблокировали с извинениями.

С «троллями» было сложно. Корреспондент Викиновостей указал на профиле, что он — «судебный журналист» (без уточнения СМИ). На него подписалось 24 человека и среди читателей начались «войны».

Несколько читателей стали размещать под каждым постом корреспондента Викиновостей комментарии, указывая, что пост скучный, его автор бездарный и т. п. При этом своих постов комментаторы почему-то не писали, но следили за постами корреспондента Викиновостей очень пристально — в течение часа — двух после публикации под постом уже вешали негативные комментарии.

В конце 2020 года «Яндекс. Район» стал умирать. Сначала исчезли автоматические уведомления о комментариях под постами, о лайках, об ответах на комментарии. Затем ленты с постами «Яндекс. Района» пропали с заглавной страницы «Яндекса». Наконец, всем авторам стал «Яндекс» сообщать, что он сворачивает свою работу.

Тем не менее корреспондент Викиновостей продолжал писать посты в январе 2021 года. Работала служба техподдержки — 25 января 2021 года по жалобе корреспондента Викиновостей сервис восстановил его удаленный пост. 26 января 2021 года корреспондент Викиновостей опубликовал пост об ушибе копчика на горке. И под этим постом стали появляться лайки и комментарии.

Однако 27 января 2021 года все посты на «Яндекс. Районе» оказались удаленными.