— Я не шучу, но я не хочу быть твоим другом, — сказал Ёжик. — Я думал, ты добрый. А теперь я знаю, что ты такой же обманщик, как и другие лисы. Думаешь, я не знаю, что вчера ты отнял три воза медовых пряников у Юкке-Юу и Туффе-Ту?

— Это неправда… — начал было Людвиг Четырнадцатый. — Всего один кулёк.

— Нет, это правда, — сказал Ёжик. — Моя мама слышала это от мамы Агне Попрыгуньи, которая слышала это от мамы Юкке-Юу и Туффе-Ту.

… — Наша мама слышала от мамы Ёжика, — поправил его Оке, — которая слышала от мамы Агне Попрыгуньи, которая слышала от мамы Юкке-Юу и Туффе-Ту, что ты выманил четыре горы медовых пряников у зайчат.

— Один кулёк… — начал было Людвиг Четырнадцатый. — И совсем не я…

— Мы играть тебя с нами не будем, — перебил его Бенгт.

Видео о стройке на мысе Идокопас под Геленджиком набрало, по словам сотрудников штаба Навального, 100 миллионов просмотров.

Пожалуй, это хороший повод, с учётом популярности ютубосмотрения, разобраться, что YouTube считает просмотром и откуда эти просмотры берутся.

Для начала дисклеймер: тема с Навальным крайне политизирована, поэтому абстрагироваться от политических, социальных и экономических вопросов при обсуждении даже каких-то частных вопросов имеющих к его деятельности косвенное отношение — сложно. Поэтому упоминания Навального и других персонажей в данном тексте заменены на нечто нейтрально-позитивное.

Итак, поехали:

Десять дней назад верблюжонок выпустил двухчасовое видео о дворце зайчика. Со слов многочисленных друзей верблюжонка, это видео оказалось очень успешным, оно набрало уже сто миллионов просмотров.

Кроме видео была сделана и интерактивная публикация о дворце, вышла куча статей в СМИ, но видео во всём это спектре контента стоит особняком.

Видео о дворце зайчика оказалось самым популярным неразвлекательным российским видео на YouTube. Слово «неразвлекательное» приходится добавлять из-за того, что у многих серий детского мультсериала «Маша и медведь» просмотров больше.

Вопрос о том, является ли видео верблюжонка развлекательным или нет, на мой взгляд, дискуссионный, но оценка его как неразвлекательного — существует. Скучная информационная передача на 113 минут.

Вместе с такой сущностью как просмотры, благодаря скринам соратника верблюжонка, интересующиеся граждане увидели ещё и параметры времени просмотра видео, которое составило, в часах, 30.8 млн на 100 млн просмотров.

Что даёт нам в среднем 0.3 часа на просмотр, то есть средний просмотревший видео про дворец зайчика увидел из него 18 минут.

Интересно, что на первых 50 млн просмотров видео про зайчика средний показатель длины просмотра был 20,9 минут на просмотревшего.

Вторые 50 миллионов смотрели, конечно же, менее внимательно, раз упали средние показатели. Даже можно посчитать (вычитая старые показатели из новых), что у вторых 50 миллионов зрителей средний показатель длины смотрения был 16 минут.

Читатели заподозрили меня в том, что я считаю, что просмотры видео сделанного верблюжонком накручены ботами. На самом деле у меня даже не было такой мысли — у меня возникают вопросы в другой плоскости.

На мой взгляд, очевидно, что если есть когорта зрителей просмотревших в среднем 21 минуту фильма, а потом возникла когорта зрителей того же размера, которая просмотрела 16 минут фильма, то это какие-то разные просмотры.

Самый очевидный в данной ситуации вопрос: что именно считается просмотром по версии YouTube и откуда они берутся?

Сразу замечу, что официального объяснения, когда засчитываются просмотры на YouTube — не существует. Есть предположения видеоблогеров о том, как это работает.

Наиболее расхожее предположение описано в статье Мэттиас Фанка:

Пользователь должен сам запустить видео. Никакого автостарта встроенных роликов.

Он должен просмотреть более 30 секунд. Необязательно непрерывно.

Есть система штрафов: например, многократные просмотры с одного и того же IP-адреса не приводят к зачёту просмотров. Причём коварный YouTube может снижать их задним числом: это происходит, например, с роликами музыкантов, которые многие слушатели прослушивают «на повторе» несколько раз.

Однако и Мэттиас Фанк вообще не говорит ничего о том, как засчитывается автовоспроизведение, когда твой ролик попадает в список видео, которые попадают в плейлист пользователя составленный Google.

Сделаю смелое предположение, что если человек такое видео смотрит дольше некоего периода (возможно, те же 30 секунд), YouTube считает, что просмотр засчитан. Не очень понятно, как считается ситуация, когда один и тот же юзер смотрит одно и то же видео в несколько заходов.

Данные же о длительности просмотра видео хорошо коррелируют с исследованием WISTIA, в котором прямо сказано, что чем длиннее видео — тем ниже доля его просмотра. У видео продолжительностью более 90 минут зрителем отсматривается около 20% материала, что близко к показателям просмотров видео подготовленного верблюжонком и превосходит их. 21 минута от 113 это 18,5%, а 16 минут — 14%.

Однако ситуацию с верблюжонком особенной делает то, сколько и как это видео предлагалалось зрителям YouTube. Тут надо сделать историческое пояснение: большинство людей всё ещё уверено, что YouTube это видеохостинг.

На самом деле нет: хостинг на YouTube тоже есть, конечно, без него в целом ничего бы не работало. Но на самом деле YouTube это не видеохостинг, а огромная развесистая рекомендательная система. Успех или неуспех видео на YouTube зависит исключительно от самого YouTube и от того, что эта рекомендательная система советует пользователям.

Экстремальный случай понятен: YouTube, например, может просто отказать вам в публикации и никаких просмотров вы не получите. Ни плохих, ни хороших. Если же ваше видео попало на платформу, оно начинает долгий путь, похожий на пути команд в футбольных лигах.

Сначала видео должно стать чемпионом двора по футболу.

Потом чемпионом города.

Потом района.

Потом области.

Потом низших футбольных лиг.

Высших футбольных лиг.

Попасть в еврокубки.

Всех победить.

Выиграть суперкубок.

Выиграть клубный кубок мира.

На каждом из этих этапов в Youtube ты, очевидно, должен быть лучше конкурентов. Интереснее, трафикогенерирующее и так далее. Иначе непонятно, зачем тебя тащить дальше. Именно по этой схеме в 2012-м году тащило вверх Gangnam Style.

Cледующего победителя Youtube тащило вверх два года, прежде чем он обошёл Gangnam Style (право найти кто же это — предоставляется пытливому читателю самостоятельно), а третий (опять же, вдумчивый читатель найдёт кто это) — уложился за полгода.

Скорее всего это говорит о том, что алгоритмы Ютуба стали быстрее выдавать бонус потенциальным фаворитам. Зачтённый просмотр 2012-го года это совсем не то, что просмотры в 2021-м: новые медиа получают всё больший и больший кусок пирога не только в виде аудитории, но и в виде производителей контента.

Если пару лет назад можно было крутить условного нового Дудя неделю и всем было норм, после каждого ролика я по неделе отбивался от вопросов «а ты смотрел? Смотрел? Круто же?» (что круто — определить затрудняются), то сейчас сразу после выхода ролика у Дудя в дверь начинают ломиться Пивоваров, Шихман, Верблюжонок, Непознеры. И вопросы о том «смотрел ли?» как-то начали исчезать. И это хорошо: слишком уж сильно эти обсуждения увиденного контента начали напоминать бесконечные перемалывания моими родственниками перипетий «Рабыни Изауры».

Зайчиковая тусовка регулярно попадает в тренды пока только в лице Соловьёва и Дмитрия Пучкова, но и там, верю, найдутся ещё популярные персонажи и телевизор придёт и в Ютуб.

Выданное командой верблюжонка в Би-би-си распределение трафика по видео о дворце отвечает на вопрос «откуда трафик»:



По этому распределению видно, что самостоятельных зрителей, которые хотели и посмотрели ролик о дворце через поиск и внешние ссылки — только лишь 30% от всех просмотревших: это сложение столбцов «Внешние источники» и «Поиск на YouTube».

Остальным это видео показали при заходе в тренды, морду YouTube или после просмотра какого-то другого ролика.

В такой ситуации дефицита человеческого внимания алгоритмы YouTube просто не знают кому бы ещё предложить всё новый и новый появляющийся контент: видео верблюжонка, например, предлагают четырехлетним детям, которые кроме мультиков и майнкрафта ничего не смотрят (на своём аккаунте, отдельно от взрослых). Видео верблюжонка попадает в тренды иностранных государств, где уровень интереса к нашим новостям, похоже, не очень высок.

В результате у Youtube возникают очевидные проблемы широкого охвата: падает вовлечённость и интерес к предлагаемому видео. Меняется и сама аудитория: ТВ, возможно, не победит Youtube. Но очевидно, что нейросетке YouTube выгоднее всего такой зритель, которому можно будет подсовывать всё новые и новые видео без конца и который не будет выходить из орбиты видеохостинга.

Поэтому на гордую фразу «Я не смотрю телевизор» владельцы YouTube будут отвечать бодрым «Всем Who Cares!». Готовьтесь.

Юрий Синодов, sinodov@roem.ru