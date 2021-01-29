— Я не шучу, но я не хочу быть твоим другом, — сказал Ёжик. — Я думал, ты добрый. А теперь я знаю, что ты такой же обманщик, как и другие лисы. Думаешь, я не знаю, что вчера ты отнял три воза медовых пряников у Юкке-Юу и Туффе-Ту?
— Это неправда… — начал было Людвиг Четырнадцатый. — Всего один кулёк.
— Нет, это правда, — сказал Ёжик. — Моя мама слышала это от мамы Агне Попрыгуньи, которая слышала это от мамы Юкке-Юу и Туффе-Ту.
… — Наша мама слышала от мамы Ёжика, — поправил его Оке, — которая слышала от мамы Агне Попрыгуньи, которая слышала от мамы Юкке-Юу и Туффе-Ту, что ты выманил четыре горы медовых пряников у зайчат.
— Один кулёк… — начал было Людвиг Четырнадцатый. — И совсем не я…
— Мы играть тебя с нами не будем, — перебил его Бенгт.
Видео о стройке на мысе Идокопас под Геленджиком набрало, по словам сотрудников штаба Навального, 100 миллионов просмотров.
Пожалуй, это хороший повод, с учётом популярности ютубосмотрения, разобраться, что YouTube считает просмотром и откуда эти просмотры берутся.
Для начала дисклеймер: тема с Навальным крайне политизирована, поэтому абстрагироваться от политических, социальных и экономических вопросов при обсуждении даже каких-то частных вопросов имеющих к его деятельности косвенное отношение — сложно. Поэтому упоминания Навального и других персонажей в данном тексте заменены на нечто нейтрально-позитивное.
Итак, поехали:
Десять дней назад верблюжонок выпустил двухчасовое видео о дворце зайчика. Со слов многочисленных друзей верблюжонка, это видео оказалось очень успешным, оно набрало уже сто миллионов просмотров.
Кроме видео была сделана и интерактивная публикация о дворце, вышла куча статей в СМИ, но видео во всём это спектре контента стоит особняком.
Видео о дворце зайчика оказалось самым популярным неразвлекательным российским видео на YouTube. Слово «неразвлекательное» приходится добавлять из-за того, что у многих серий детского мультсериала «Маша и медведь» просмотров больше.
Вопрос о том, является ли видео верблюжонка развлекательным или нет, на мой взгляд, дискуссионный, но оценка его как неразвлекательного — существует. Скучная информационная передача на 113 минут.
Вместе с такой сущностью как просмотры, благодаря скринам соратника верблюжонка, интересующиеся граждане увидели ещё и параметры времени просмотра видео, которое составило, в часах, 30.8 млн на 100 млн просмотров.
Что даёт нам в среднем 0.3 часа на просмотр, то есть средний просмотревший видео про дворец зайчика увидел из него 18 минут.
Интересно, что на первых 50 млн просмотров видео про зайчика средний показатель длины просмотра был 20,9 минут на просмотревшего.
Вторые 50 миллионов смотрели, конечно же, менее внимательно, раз упали средние показатели. Даже можно посчитать (вычитая старые показатели из новых), что у вторых 50 миллионов зрителей средний показатель длины смотрения был 16 минут.
Читатели заподозрили меня в том, что я считаю, что просмотры видео сделанного верблюжонком накручены ботами. На самом деле у меня даже не было такой мысли — у меня возникают вопросы в другой плоскости.
На мой взгляд, очевидно, что если есть когорта зрителей просмотревших в среднем 21 минуту фильма, а потом возникла когорта зрителей того же размера, которая просмотрела 16 минут фильма, то это какие-то разные просмотры.
Самый очевидный в данной ситуации вопрос: что именно считается просмотром по версии YouTube и откуда они берутся?
Сразу замечу, что официального объяснения, когда засчитываются просмотры на YouTube — не существует. Есть предположения видеоблогеров о том, как это работает.
Наиболее расхожее предположение описано в статье Мэттиас Фанка:
- Пользователь должен сам запустить видео. Никакого автостарта встроенных роликов.
- Он должен просмотреть более 30 секунд. Необязательно непрерывно.
Есть система штрафов: например, многократные просмотры с одного и того же IP-адреса не приводят к зачёту просмотров. Причём коварный YouTube может снижать их задним числом: это происходит, например, с роликами музыкантов, которые многие слушатели прослушивают «на повторе» несколько раз.
Однако и Мэттиас Фанк вообще не говорит ничего о том, как засчитывается автовоспроизведение, когда твой ролик попадает в список видео, которые попадают в плейлист пользователя составленный Google.
Сделаю смелое предположение, что если человек такое видео смотрит дольше некоего периода (возможно, те же 30 секунд), YouTube считает, что просмотр засчитан. Не очень понятно, как считается ситуация, когда один и тот же юзер смотрит одно и то же видео в несколько заходов.
Данные же о длительности просмотра видео хорошо коррелируют с исследованием WISTIA, в котором прямо сказано, что чем длиннее видео — тем ниже доля его просмотра. У видео продолжительностью более 90 минут зрителем отсматривается около 20% материала, что близко к показателям просмотров видео подготовленного верблюжонком и превосходит их. 21 минута от 113 это 18,5%, а 16 минут — 14%.
Однако ситуацию с верблюжонком особенной делает то, сколько и как это видео предлагалалось зрителям YouTube. Тут надо сделать историческое пояснение: большинство людей всё ещё уверено, что YouTube это видеохостинг.
На самом деле нет: хостинг на YouTube тоже есть, конечно, без него в целом ничего бы не работало. Но на самом деле YouTube это не видеохостинг, а огромная развесистая рекомендательная система. Успех или неуспех видео на YouTube зависит исключительно от самого YouTube и от того, что эта рекомендательная система советует пользователям.
Экстремальный случай понятен: YouTube, например, может просто отказать вам в публикации и никаких просмотров вы не получите. Ни плохих, ни хороших. Если же ваше видео попало на платформу, оно начинает долгий путь, похожий на пути команд в футбольных лигах.
Сначала видео должно стать чемпионом двора по футболу.
Потом чемпионом города.
Потом района.
Потом области.
Потом низших футбольных лиг.
Высших футбольных лиг.
Попасть в еврокубки.
Всех победить.
Выиграть суперкубок.
Выиграть клубный кубок мира.
На каждом из этих этапов в Youtube ты, очевидно, должен быть лучше конкурентов. Интереснее, трафикогенерирующее и так далее. Иначе непонятно, зачем тебя тащить дальше. Именно по этой схеме в 2012-м году тащило вверх Gangnam Style.
Cледующего победителя Youtube тащило вверх два года, прежде чем он обошёл Gangnam Style (право найти кто же это — предоставляется пытливому читателю самостоятельно), а третий (опять же, вдумчивый читатель найдёт кто это) — уложился за полгода.
Скорее всего это говорит о том, что алгоритмы Ютуба стали быстрее выдавать бонус потенциальным фаворитам. Зачтённый просмотр 2012-го года это совсем не то, что просмотры в 2021-м: новые медиа получают всё больший и больший кусок пирога не только в виде аудитории, но и в виде производителей контента.
Если пару лет назад можно было крутить условного нового Дудя неделю и всем было норм, после каждого ролика я по неделе отбивался от вопросов «а ты смотрел? Смотрел? Круто же?» (что круто — определить затрудняются), то сейчас сразу после выхода ролика у Дудя в дверь начинают ломиться Пивоваров, Шихман, Верблюжонок, Непознеры. И вопросы о том «смотрел ли?» как-то начали исчезать. И это хорошо: слишком уж сильно эти обсуждения увиденного контента начали напоминать бесконечные перемалывания моими родственниками перипетий «Рабыни Изауры».
Зайчиковая тусовка регулярно попадает в тренды пока только в лице Соловьёва и Дмитрия Пучкова, но и там, верю, найдутся ещё популярные персонажи и телевизор придёт и в Ютуб.
Выданное командой верблюжонка в Би-би-си распределение трафика по видео о дворце отвечает на вопрос «откуда трафик»:
По этому распределению видно, что самостоятельных зрителей, которые хотели и посмотрели ролик о дворце через поиск и внешние ссылки — только лишь 30% от всех просмотревших: это сложение столбцов «Внешние источники» и «Поиск на YouTube».
Остальным это видео показали при заходе в тренды, морду YouTube или после просмотра какого-то другого ролика.
В такой ситуации дефицита человеческого внимания алгоритмы YouTube просто не знают кому бы ещё предложить всё новый и новый появляющийся контент: видео верблюжонка, например, предлагают четырехлетним детям, которые кроме мультиков и майнкрафта ничего не смотрят (на своём аккаунте, отдельно от взрослых). Видео верблюжонка попадает в тренды иностранных государств, где уровень интереса к нашим новостям, похоже, не очень высок.
В результате у Youtube возникают очевидные проблемы широкого охвата: падает вовлечённость и интерес к предлагаемому видео. Меняется и сама аудитория: ТВ, возможно, не победит Youtube. Но очевидно, что нейросетке YouTube выгоднее всего такой зритель, которому можно будет подсовывать всё новые и новые видео без конца и который не будет выходить из орбиты видеохостинга.
Поэтому на гордую фразу «Я не смотрю телевизор» владельцы YouTube будут отвечать бодрым «Всем Who Cares!». Готовьтесь.
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Есть ещё кусок, который в текст не лез, но мне кажется интересным:
а) Youtube в принципе не показывает наружу такую банальную метрику как охват. Людей он знает, абсолютно уверен, что понимает, в большинстве случае, переключение пользователя между устройствами. И Views, очевидно, это не охват.
Может рекламодатели видят, не знаю. Или сами авторы видео.
б) непонятно где медиана. Один просмотрел полностью, пять выключило на стартовых титрах — опа, имеем среднюю просматриваемость 20 минут. И реальный интерес в одну шестую от общего показателя.
в) не могу удержаться от политоты: посмотревший автоматически всеми записывается в сторонники Верблюжонка. Но это не так, иначе у нас при 70% просмотров из России, половина страны уже была бы за Навального.
а) YouTube показывает очень много метрик. Для этого достаточно был, Юр, хотя бы один ролик залить — не важно какой — и ты получил бы доступ в аналитику. После чего таких нубовских предположений бы не делал.
б) Удержание пользователя также видно в статистике. Равно как пики (приходят по ссылке с таймкодом прямо в середину ролика, смотрят минуту и отключают, или же юзают функцию оглавления). Но ее предпочитают не показывать (как и все остальные метрики)
Ну и наконец, Юр, просмотры стоят (официальные, через AdSense, а не иранские какие-то) от 20 копеек. Это если заюзать максимальный охват, который — это тоже не секрет и виден при настройке рекламной кампании — сегодня для «русскоязычной» аудитории составляет — внимание — 2 миллиарда показов в сутки. А ведь можно подмешать и немного черного трафа, если ты достаточно заносишь в рекламу Google, он к тебе очень лоялен становится. Прям до икоты.
К слову, падение средней глубины просмотра практически всегда сопряжено с расширением таргетинга — меньшая релевантность, меньшая глубина просмотра.
А так-то были б деньги. Да и то при правильном подходе можно выводить видео в тренде и вот тут включится алгоритм, который будет подмешивать тебе органический траф. Так что не понадобится покупать именно 100 миллионов. Хотя это и не проблема (при наличии денег).
У видео хороший процент просмотра, по статьям на vc.ru наблюдаю, как юзеры сразу в комменты рвутся, редко читая саму статью, максимум по диагонали.
У владельца канала много дополнительной инфы, вот что у моего канала имеется по аудитории:
Женщины 5,8 %
Мужчины 94,2 %
13–17
18–24 12,4 %
25–34 36,3 %
35–44 29,1 %
45–54 13,9 %
55–64 6,6 %
65 и старше 1,7 %
У меня сын без ютуба кушать не может, поставил приложение детский ютуб, ввел возраст до 5 лет, ни разу не было левого видео, возможно на обычном сайте как-то иначе.
Стоило бы сказать, что:
— Такое среднее время просмотра получается только при вычислении именно среднего. Оно мало о чём говорит. Скорее всего, там очень неравномерное распределение: условно говоря, миллион-полтора посмотрели всё. Прям всё. Потому что это же кумир и про привилегии чиновников!
А остальным показали принудительно 30 секунд, сумели втюхать минуту, две минуты — но зато всем десяткам миллионов, кто вообще открывал Ютуб за неделю.
— Фичеринг (рекомендации от платформы) был совершенно исключительный, ранее невиданный. Платформа Ютуб впихивала этот ролик всем. Впихивание четырёхлетке по запросу «Маша и Медведь» на телевизоре — это значит таки всем. Причём есть довольно много отзывов, что вот вроде отменяешь рекомендацию, требуешь больше вот этого не показывать — на следующей странице показывает всё равно.
Такой экстремальный фичеринг нельзя купить, его нет в прайс-листе. Его можно только получить, от идеологического союзника или начальника.
— Если бы кто-то захотел протащить такое в Ютуб с помощью ботов, купленных просмотров, с потом и кровью пробивая все антиспам-фильтры Ютуба — это бы стоило бы диких денег, потребовало бы серьёзной технологии и организационных усилий, а кроме того, создало бы парадокс: Ютуб защищается, нещадно банит и фильтрует мощного спамера — и тут же фичерит его, как ненормальный, и всё это одновременно.
Так быть не может. Так что внешней накрутки там точно не было. И разговоры «ну за деньги-то можно сделать» бессмысленны. Нет, нельзя.
А вот накрутка нужного ролика со стороны платформы — скорее всего, была.
— Больше похоже на то, что Ютуб просто помогал раскрутке. В том числе ослабил правила засчёта просмотров, о которых выше пишет Юра. То есть включил везде автопроигрыватель — и засчитывал его даже при простом пролистывании, за несколько секунд случайного показа.
Ссылаться здесь на «обычные» правила Ютуба для засчёта показа бессмысленно — потому что:
а) они не публичны, и мы их не знаем, как пишет выше Юра,
б) ситуация крайне необычная, именно в силу совершенно дикого, беспрецедентного, я бы сказал, бесстыдного фичеринга этого конкретного ролика.
— Число в 100 миллионов просмотров — идиотское и нелепое. Если не заморачиваться сложными объяснениями в духе анекдотов «проклятая неизвестность» или «джентльменам верят на слово», я бы сказал, что оно просто нарисовано руками или скриптом в интерфейсе.
Либо достигнуто, как сказано выше, крайне особыми условиями обсчёта автоплея, досмотров с других устройств и прочих как бы «показов» именно для этого одного ролика.
Если фичеринг — беспрецедентный и принудительный, что очевидно, при этом явно сделан платформой исключительно для любимого Лёши, зачем притворяться, что мы не понимаем, что происходит, верить джентльменам на слово, и обсуждать число просмотров, показанное платформой, как будто это объективные данные градусника под мышкой.
На Ютубе в последние годы имелось полно примеров, когда счётчик у конкретных неправильных роликов крутился обратно или замораживался на несколько дней (при этом всё остальное и для остальных роликов — работало), я это лично видел — и на мой взгляд, это прямо указывает на ручную накрутку счётчика сотрудниками платформы.
Ютуб — показывает
Но по этому ролику мы это не видим
Не я же их Навальному заливаю, у меня доступа к его аккаунту нет.
К слову, падение средней глубины просмотра практически всегда сопряжено с расширением таргетинга — меньшая релевантность, меньшая глубина просмотра.
А я что, что-то другое написал?
«Так что не понадобится покупать именно 100 миллионов.
Хотя это и не проблема (при наличии денег).»
Это просто выдумки. Этого купить нельзя. И более того, вы никогда и не пробовали купить миллионы просмотров, придумываете и фантазируете.
Я правильно умножаю 20 копеек на заюзанный максимальный охват: 400 миллионов рублей в сутки?
Кто этот клиент?
18,5% процентов от переходивших по внешним ссылкам (доля от доли) попали на фильм из WhatsApp. Допустим… Но в этой статистике внешних переходов не видно переходов из Telegram, из максимально политизированного массового мессенджера. Что за аномалия?!
6,3% перешли из Instagram. А это за бред вообще? В фотосервисе в принципе живых линков нет, не то что «переходов».
Я не специалист, но, насколько знаю, в Instagram есть возможность вставлять гиперссылки в сторис (если у аккаунта есть большое кол-во подписчиков — от тысячи или около того).
100 млн просмотров — это 32,6 млн уникальных зрителей по оценке самого ФБК. Досмотрели фильм до конца — 16,5%, или 5,38 млн человек.
Из них в России живут 3,3 млн человек (это уже чистое предположение, я допустил, что досмотры примерно одинаковые Вна Украине, России и других странах, чего быть, конечно, не может).
Вот и все «100 млн».