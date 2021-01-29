Крупнейший онлайн-ритейлер Wildberries готовится пополнить собой санкционный список Украины, рассказал начальник управления разрешительной процедуры и контроля за распространением издательской продукции Госкомтелерадио Сергей Олейник. Для этого уже достаточно того, что на wildberries.ua продаются книги, хотя компания не получила свидетельство о внесении в Госреестр субъектов издательского дела. «Мониторингом всех его ресурсов выявлен целый букет нарушений украинского законодательства», рассказал Олейник и добавил, что с украинских продаж компания платит налоги в России.

Кроме того, интернет-магазины «Wildberries» имеют в продаже значительное количество книг ярко выраженного антиукраинского содержания, в том числе авторов, включенных в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, и внесены в Перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы. Олейник также обратил внимание на своеобразную ценовую политику субъекта торговли. «Неизвестно, как это достигается, но предлагаемая „Wildberries.ua“ издательская продукция во многих случаях отмечается неестественно низким ценам, к тому же доставляется бесплатно. Как Вам „Завтрак у Тиффани“ за 39 гривень или „Остров сокровищ“ за 32 гривни? Словом, честной конкуренцией здесь и не пахнет», — убежден Олейник.

Госкомтелерадио уже предложило Министерству культуры и информационной политики заблокировать сайт и приложения Wildberries

Госкомтелерадио занимается, помимо прочего, выдачей разрешений на ввоз книг из России. Из интервью можно понять, что ведомство в последнее время критикуют за слишком неохотную выдачу лицензий. За 4 года с момента принятия соответствующих законов были выданы разрешения на ввоз 31 тысячи наименований и отказано в разрешении на 1,5 млн наименований. Впрочем, в стране обсуждается вопрос полного запрета на ввоз книг из России.