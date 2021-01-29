Крупнейший онлайн-ритейлер Wildberries готовится пополнить собой санкционный список Украины, рассказал начальник управления разрешительной процедуры и контроля за распространением издательской продукции Госкомтелерадио Сергей Олейник. Для этого уже достаточно того, что на wildberries.ua продаются книги, хотя компания не получила свидетельство о внесении в Госреестр субъектов издательского дела. «Мониторингом всех его ресурсов выявлен целый букет нарушений украинского законодательства», рассказал Олейник и добавил, что с украинских продаж компания платит налоги в России.
Кроме того, интернет-магазины «Wildberries» имеют в продаже значительное количество книг ярко выраженного антиукраинского содержания, в том числе авторов, включенных в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, и внесены в Перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы.
Олейник также обратил внимание на своеобразную ценовую политику субъекта торговли. «Неизвестно, как это достигается, но предлагаемая „Wildberries.ua“ издательская продукция во многих случаях отмечается неестественно низким ценам, к тому же доставляется бесплатно. Как Вам „Завтрак у Тиффани“ за 39 гривень или „Остров сокровищ“ за 32 гривни? Словом, честной конкуренцией здесь и не пахнет», — убежден Олейник.
Госкомтелерадио уже предложило Министерству культуры и информационной политики заблокировать сайт и приложения Wildberries
Госкомтелерадио занимается, помимо прочего, выдачей разрешений на ввоз книг из России. Из интервью можно понять, что ведомство в последнее время критикуют за слишком неохотную выдачу лицензий. За 4 года с момента принятия соответствующих законов были выданы разрешения на ввоз 31 тысячи наименований и отказано в разрешении на 1,5 млн наименований. Впрочем, в стране обсуждается вопрос полного запрета на ввоз книг из России.
— Я сказал бы так, что среди изданий, на ввоз которых были предоставлены отказы, — заметьте, на основании негативных выводов экспертного совета, — доминируют книги не антиукраинского содержания, а такие, которые содержат пропаганду в пользу государства-агрессора, что не является тождественным, однако также не соответствует критериям оценивания.
Хочу заметить, что импортеры, как люди рациональные, довольно тщательно относятся к отбору ассортимента продукции, которая планируется к ввозу. Лишние хлопоты им не нужны, поэтому «зашкваренных», как сейчас модно выражаться, изданий к ввозу не предлагают.
Книги, на заявления о ввозе которых предоставлен отказ, как правило, вполне нейтральны. Пропаганда скрывается в деталях, которые способны выявить лишь опытные специалисты.
Вот немного примеров изданий, которые «спалились» на пропаганде. Издание авторства Джона Хейвуда «Люди Севера. История викингов 793−1241″ „пострадало“ из-за того, что на нескольких страницах, посвященных истории Киевской Руси, автор трактует ее с позиции политически заангажированной современной российской историографии. В частности, Киевскую Русь называет Россией, а киевских князей — русскими.
Автора книги „Чему я могу научиться у Анны Ахматовой“ называют Октябрьскую революцию одним из величайших событий в истории России», иллюстрируя ее портретами Ленина и красными флагами.
В предисловии к книге Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» упоминаются представители российского кино, которые за публичную поддержку военной интервенции в Украину внесены в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
В оформлении книги Николая Леонова и Алексея Макеева «Опасная масть» использована символика государства-агрессора.
Совершенно аполитичное, казалось бы, издание о самогоне «пролетело» из-за того, что изобилует иллюстрациями советской символики, и почти каждую его страницу «украшает» колорадская лента.
А вот совсем свежая информация. Экспертным советом на этой неделе признаны не подлежащими ввозу в Украину 18 изданий за то, что, разместив на своих страничках соответствующие ссылки, они тем самым поощряют читателей к пользованию социальной сетью ВКонтакте и порталом Yandex.ru, а также популяризируют российские издательства «Эксмо» и «АСТ».
Книга под названием «А почему небо голубое? предлагает детям познавать мир через призму реалий, мифов и символов государства-агрессора.
— Я помню, какой резонанс вызвали отказы Госкомтелерадио выдать разрешения на ввоз в Украину двух книг Бориса Акунина, книги Энтони Бивора „Сталинград“, каких-то русских сказок.
— Да, это был сборник „Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях“. Некоторых возмутило, что комитет не признал российского происхождения украинских фольклорных героев включительно с Ильей Муромцем, которого имперская пропаганда лишь во второй половине 19 века прописала в русском граде Муроме».
Абсолютно каждая русская книга в большей или меньшей степени является носителем идеологии «русского мира». Потому что хорошая книга, на которой указано, что она издана в России, невольно вызывает положительные ассоциации с государством-агрессором. Согласитесь, во время войны это недопустимо.
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