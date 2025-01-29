Ещё в 2022-м году я писал о том, что США будут пытаться создать клуб привилегированных стран: кто-то сможет с ними работать на хороших условиях, кто-то не сможет вообще. Ибо только это позволяло сохранять какой-то вариант гегемонии и удерживаться Штатам в качестве мирового царя горы, которому все должны скидываться за то, чтоб у них была приличная современная инфраструктура для пользователя IT-продуктов и бизнеса.

Я ошибся в одном: помимо «хороших» и «плохих» стран Штаты предложили третью, промежуточную категорию «средних сынов», которые и так и сяк, которым технологии AI будут доставаться в умеренном количестве.



План был превосходен, за исключением одного — меньше, чем через неделю после его озвучивания Китай показал, что ваш AI нам не нужен, если что — у нас есть свой DeepSeek. Поэтому разделить страны на агнцев и козлищ по этому принципу — не выйдет.

В итоге возвращаемся к тому, с чего начали:

FAANG не является войском цифровых ландскнехтов, обеспечивающих статус цифровых колоний. Россия и Китай упорно ускользают из сетей западного IT и финтеха. Множество стран не уверены в том, что они хотели бы, чтобы их IT и медиа зависели от страны, делящей партнёров на сорта. А теперь они ещё и увидели, как именно предполагается их всех делить. Польша, прибалты и Чехия, например, изрядно обалдели от того, что им AI-благоприятствование не положено. AI-сегрегации не вышло, цифровым ландскнехтом не оказалась и OpenAI. А её руководителей уже и к Блинкену сводили при Байдене, и к Трампу сводили, и половину триллиона баксов пообещали дать на мировую гегемонию, а гегемония сдулась в мгновение ока.

При этом США за три года показали абсолютно все свои карты и продемонстрировали свою ненадёжность как поставщика услуг, который спит и видит, как в момент наступления vendor-lock максимально раздеть контрагента.

В таких ситуациях мы придём всё к той же новой IT-зиме:

перспективы экспорта IT из США становятся туманными;

количество денег в американском IT падает;

найм в IT фризится, кадры сокращаются;

зарплаты в IT вне США — нормализуются.

Если фризы и сокращения 22-23-го годов отрасль перенесла достаточно спокойно, быстро перескочив на GPT-волну, то дальше, честно говоря, могучих кандидатов, с помощью которых США могли бы зацементировать необходимость подневольного сотрудничества с ними, не просматривается.

Возможен вариант с ограничением доступа на процессорную поляну, в том числе и с ARM, но Китай уже слишком самостоятельно и далеко ушёл со своими разработками процессоров. Сложнейшая ситуация в мире с бизнес-ПО, но оно на много процентов состоит из внедрения и сильно связано с рынком капитала (компании, где внедрён SAP, проще занять на мировом рынке), что сильно мешает выкручивать руки одной лишь IT-частью, а финансово все плохие страны уже или плохо досягаемы для санкций, или уже под ними.

Честно говоря, сложно удержаться от политэкономического высказывания на фоне происходящего: больше всего новая власть в США напоминает Горбачёва, который, очевидно, отлично понимал, что проблемы у страны огромные, и без их решения будет только хуже.

Но что делать и как — не знал категорически.

Так что пристегните ремни, нас всех ждёт жёсткая посадка в мировом масштабе.

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