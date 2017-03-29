Зарегистрированные в Роскомнадзоре СМИ не уделяли большого внимания антимедведевским-антикоррупционным митингам 26 марта. В этот день в российских городах, включая Санкт-Петербург и Москву, прошли акции протеста (крупнейшие за 5 лет по некоторым оценкам). Так как СМИ не писали о митингах, митинги не попали в Яндекс.Новости (сервис рассказал о проблемах с кластеризацией), однако интерес читателей к сюжету про митинги не исчез. Просто его удовлетворили незарегистрированные РКН проекты. Отмолчавшиеся помогли изданию «Медуза» получить, по данным Google Analytics, 968 000 уникальных посетителей в понедельник 27 марта (на следующий день после уличных акций; счётчик Liveinternet зафиксировал на 10% меньше читателей). Обычное среднесуточное количество уникальных посетителей в будни у «Медузы» равно 400−500 тысячам человек, — уточнил издатель «Медузы» Илья Красильщик.

968 000 уников у нас вчера на сайте было по GA. Хм-хм-хм