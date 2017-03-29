По итогам 2016 года чистые продажи российского онлайн-магазина Ozon.ru выросли на 20%, до 14,2 миллиарда рублей, а количество заказов увеличилось на 24%. Общий объем оборота составил 18 миллиардов рублей. В прошлом году магазин доставил 5,8 миллионов заказов, где содержалось 28,3 миллионов товаров. Об этом «Роем!» сообщили представители компании.

В 2017 году компания ожидает роста продаж более, чем на 25%. В планах компании — открыть новый региональный склад, запустить новое товарное направление «Напитки» и расширить категории «Одежда», «Ремонт» и «Автозапчасти». В начале этого года был запущен проект онлайн-магазина с ПАО «Аптечная сеть 36,6» по продаже лекарственных препаратов.

Как сообщило информационное агентство RNS со ссылкой на главу компании Дэнни Перекальски, в 2016 году Ozon так и не смог выйти на окупаемость. Выйдет ли магазин в прибыль в этом году, станет понятно в течение нескольких месяцев.