Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выявила нарушение антимонопольного законодательства в деле против МТС, «МегаФона», «ВымпелКома», «Т2 Мобайл» и может обязать сотовых операторов поменять тарифы на услугу SMS-рассылок для банков, ритейла и прочих клиентов, сообщил РБК. За завышение тарифов операторам грозит штраф до 2 миллиардов рублей.

По прогнозам 2015 года доходы операторов от SMS-информирования должны были бы достичь рекордных значений в текущем 2017 году. Ещё два года назад выяснилось, что рассылки компенсируют операторам потерю выручки от SMS пользователей друг-другу. Ещё тогда SMS-информирование сократилось больше чем вдвое, но стало приносить на 80% больше денег. На рынке услуг частным абонентам sms’ки не выдерживают конкуренции с общением людей в мессенджерах.