Xiaomi попробует задушить продажи в Россию от серых продавцов с AliExpress и GearBest


«Смарт оранж», одна из компаний-дистрибьюторов Xiaomi в России, получила статус представителя правообладателя бренда Beijing Xiaomi Technology Co., Ltd. Это поможет ей бороться с контрафактом и параллельным импортом в Россию, теперь каждая поставка должна согласовываться со «Смарт оранж», сообщили «Ведомости». В случае, если таможня зафиксирует поставку от неофициального дистрибьютора, компания сможет подать в суд и реэкспортировать устройства. По альтернативному сценарию, с 3 июля 2016 года, по Кодексу об административных правонарушениях, у магазинов можно конфисковать ввезённые мимо официалов «серые» гаджеты. Российские покупатели устройств из «серых» поставок пока государством не преследуются.

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