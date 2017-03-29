Заблокированная в России социальная сеть LinkedIn зарегистрировалась в Федеральной налоговой службе (ФНС), чтобы платить 18% НДС с оказанных россиянам интернет-услуг. В списке службы — 128 интернет-компаний, которые будут платить России с 25 апреля каждый квартал. Среди фирм — Google, Amazon, Apple, Alibaba, Netflix, GoDaddy, Microsoft и другие. В будущем представители соцсети надеются восстановить сервис в России.