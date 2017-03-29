Минкомсвязь предложила обязать абонентов услуг связи вписывать в договоры с операторами всех возможных пользователей устройств связи и проверять актуальность их персональных данных. Такие предложения содержатся в подготовленном министерством проекте изменений в правила оказания услуг связи. Под действие правил попадут телефоны, смартфоны, планшеты, ноутбуки с выходом в интернет, мобильные роутеры
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А то что?
Актуальность личных данных гостей, которым вы даёте пароль от вай-фая, вы тоже будете должны проверить? Кажется, эти люди живут в каком-то своём мире.
«Давайте обяжем продавца в магазине «Алкоголь 24″ перед продажей водки проверять, что покупатели заплатили алименты»