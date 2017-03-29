Среди китайских деревень, где живет многомиллионная часть населения за чертой бедности, возник феномен населенных пунктов, экономика которых зависит от производства товаров для продажи онлайн. Посёлок Данцзи — это деревни, которые совсем не похожи на место, известное как хаб интернет-коммерции Китая, однако он, на самом деле, является одним из главных мест производства актерских и танцевальных костюмов, изготовлением которых занимается половина 45-тысячного населения поселка.
Alibaba обучит миллион деревенских комсомольцев онлайн-продажам
Костюмы продаются через крупнейший интернет-магазин Taobao, принадлежащий Alibaba. Согласно результатам исследования корпорации, меньше чем за 4 года 6300 человек из Данцзи перестали быть бедняками благодаря интернет-торговле.
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Была история на Блумберге еще в 2013 году о китайском крестьянине, который торговал шерстью через Алибабовские сайты. За 2 года вышел на продажи в 1.6 млн. баксов в год. Почему-то я ее запомнил.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2013−11−06/china-farmer-turns-yarn-baron-as-villages-embrace-alibaba
Работают люди, бабки делают, а не скрепы с духовностью укрепляют, как некоторые. И о кремниево-силиконовых долинах не мечтают.