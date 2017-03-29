Расширение штата — звучит неплохо, не так ли? Посмотрим, за счет каких позиций веб-студии планируют усиливать свои производственные мощности и наращивать продажи. А помогут нам в этом результаты свежего опроса, проведенного компаниями CMS Magazine, Workspace и Рейтинг Рунета, в котором приняли участие 402 компании, специализирующиеся на предоставлении услуг по разработке сайтов.

Наиболее востребованные специалисты

69,1% опрошенных — горят желанием взять одного, а то и более программистов в штат. Чуть больше половины (53,3%) — будут искать (или уже ищут!) менеджеров по продажам, 45,6% - менеджеров проектов, 38,6% - HTML-верстальщиков, 36,8% - дизайнеров, 33,8% - SEO-специалистов, 21% - контент-менеджеров, 10,7% - пиарщиков и маркетологов, 5−6% - технических дизайнеров и директоров, 4% - арт-директоров, 1,8% - руководителей в сфере PR и маркетинга.

Сравним эти данные с результатами опроса 2012 года.

Очевидно, что программисты стали пользоваться большим спросом. Развитие SaaS, рост функциональности коробочных CMS и обилие сторонних сервисов, привело к тому, что клиенты все реже обращаются в студии за простыми, стандартными сайтами. Все больше сайтов являются технологически сложными, а, значит, нуждаются в высоком уровне подготовки программистов и в их большом количестве. Учитывая общую динамику, эта тенденция в ближайшее время может только усилиться.

Заметно снизился спрос на руководящие должности, контент-менеджеров и дизайнеров. Зато повысился на менеджеров по продажам и проджект-менеджеров. В первом случае это объяснимо обострением конкуренции, во втором — усложнением клиентских задач.

Относительно регионов, разница в кадровых потребностях выглядит следующим образом: наибольшая потребность в sales- и project-менеджерах наблюдается в Москве. А студии из стран СНГ очевидно имеют меньшую потребность в руководителях (технические и арт-директоры, руководители PR и маркетинговых направлений) по сравнению со всеми другими.

Уровень зарплат различных категорий специалистов

В среднем, наиболее высокие зарплаты (не считая руководящего состава) в веб-студиях получают программисты: среднее значение — 54 266 рублей. Далее идут: менеджер проектов (51 216 руб), дизайнеры (44 607 руб), менеджеры по продажам (46 462 руб) и SEO-специалисты (44 500 руб).

Средний размер зарплат руководящих позиций составил: 68 900 рублей в месяц — директоры по маркетингу и PR, 75 833 рубля — арт-директоры, технические руководители — 90 644 рубля.

В таблице ниже приведены средние зарплаты различных сотрудников относительно регионов.

Интересно сравнение уровня digital-зарплат и относительно конкретных городов. Так, в Оренбурге зарплаты в среднем ровно в три раза ниже, чем в Москве. А данные по Минску отображают наиболее трепетное отношение местных студий к сотрудникам технических специальностей. Если рассматривать рядовых сотрудников, ниже всего заработок у контент-менеджеров, выше — у программистов.

Несколько выводов