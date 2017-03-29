Расширение штата — звучит неплохо, не так ли? Посмотрим, за счет каких позиций веб-студии планируют усиливать свои производственные мощности и наращивать продажи. А помогут нам в этом результаты свежего опроса, проведенного компаниями CMS Magazine, Workspace и Рейтинг Рунета, в котором приняли участие 402 компании, специализирующиеся на предоставлении услуг по разработке сайтов.
Наиболее востребованные специалисты
69,1% опрошенных — горят желанием взять одного, а то и более программистов в штат. Чуть больше половины (53,3%) — будут искать (или уже ищут!) менеджеров по продажам, 45,6% - менеджеров проектов, 38,6% - HTML-верстальщиков, 36,8% - дизайнеров, 33,8% - SEO-специалистов, 21% - контент-менеджеров, 10,7% - пиарщиков и маркетологов, 5−6% - технических дизайнеров и директоров, 4% - арт-директоров, 1,8% - руководителей в сфере PR и маркетинга.
Сравним эти данные с результатами опроса 2012 года.
Очевидно, что программисты стали пользоваться большим спросом. Развитие SaaS, рост функциональности коробочных CMS и обилие сторонних сервисов, привело к тому, что клиенты все реже обращаются в студии за простыми, стандартными сайтами. Все больше сайтов являются технологически сложными, а, значит, нуждаются в высоком уровне подготовки программистов и в их большом количестве. Учитывая общую динамику, эта тенденция в ближайшее время может только усилиться.
Заметно снизился спрос на руководящие должности, контент-менеджеров и дизайнеров. Зато повысился на менеджеров по продажам и проджект-менеджеров. В первом случае это объяснимо обострением конкуренции, во втором — усложнением клиентских задач.
Относительно регионов, разница в кадровых потребностях выглядит следующим образом: наибольшая потребность в sales- и project-менеджерах наблюдается в Москве. А студии из стран СНГ очевидно имеют меньшую потребность в руководителях (технические и арт-директоры, руководители PR и маркетинговых направлений) по сравнению со всеми другими.
Уровень зарплат различных категорий специалистов
В среднем, наиболее высокие зарплаты (не считая руководящего состава) в веб-студиях получают программисты: среднее значение — 54 266 рублей. Далее идут: менеджер проектов (51 216 руб), дизайнеры (44 607 руб), менеджеры по продажам (46 462 руб) и SEO-специалисты (44 500 руб).
Средний размер зарплат руководящих позиций составил: 68 900 рублей в месяц — директоры по маркетингу и PR, 75 833 рубля — арт-директоры, технические руководители — 90 644 рубля.
В таблице ниже приведены средние зарплаты различных сотрудников относительно регионов.
Интересно сравнение уровня digital-зарплат и относительно конкретных городов. Так, в Оренбурге зарплаты в среднем ровно в три раза ниже, чем в Москве. А данные по Минску отображают наиболее трепетное отношение местных студий к сотрудникам технических специальностей. Если рассматривать рядовых сотрудников, ниже всего заработок у контент-менеджеров, выше — у программистов.
Несколько выводов
- Вопреки распространенному мнению, сегодня именно программисты, а не дизайнеры — наиболее востребованная среди веб-студий категория сотрудников. В первую очередь речь идет о специалистах высокой квалификации. Спрос на них уже давно выше предложения, а в будущем ситуация может только усугубится. Во-первых, все чаще на рынок приходят заявки на создание крупных и технологически сложных проектов. Во-вторых, нередко опытные программисты выбирают фриланс или открывают собственные проекты. В-третьих, дизайн в классическом понимании постепенно выходит на второй план, уступая в приоритетности юзабилити и другим способам решения бизнес-задач клиентов;
- На втором месте по спросу находятся, опять же, не дизайнеры, а менеджеры по продажам и проджекты. Объяснение здесь аналогичное: все больше проектов — технически сложные и объемные. Подавляющая часть менеджеров сегодня не может самостоятельно их вести ввиду недостатка компетенций. Именно поэтому сегодня столь ярка потребность в технически подкованных и опытных менеджерах, которые могут оценить объем работ, их стоимость и оперативно влиять на ход производственных процессов;
- Потребность в SEO- и контент-менеджерах осталась на прежнем уровне, но заметно вырос спрос на маркетологов и PR-специалистов. Связано это с тем, что российскими образовательными учреждениями до сих пор не налажена система выпуска таких специалистов и нет общих стандартов по их подготовке. Если говорить конкретно про PR — студии все чаще ищут варианты решения своих задач по продажам и собственному позиционированию именно в этом направлении, т.к. многие стандартные каналы рекламы начали демонстрировать снижение своей эффективности;
- Что касается руководящих позиций — наибольший дефицит ощущается в столицах, где требования к качеству и сложность проектов существенно выше, чем в регионах. При этом отрасль демонстрирует особый интерес именно к техническим руководителям и готова им платить соответствующе;
- Среди сотрудников низшего и среднего звена самые высокие зарплаты получают программисты. Чуть меньше проджект-менеджеры, дизайнеры, менеджеры по продажам и SEO-специалисты. Заметно ниже получают контент-менеджеры и рядовые html-верстальщики.
- Оренбург — один из городов России, за счет которого можно пополнять свою команду рядовыми сотрудниками в условиях снижения финансовых издержек, ведь уровень зарплат там примерно в 2 раза ниже, чем в других крупных российских городах, и примерно в 3 раза ниже, чем в Москве.
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Да уж, живо представил себе, какой код наговнокодит «программист» за 26 тыров…
В тредике не хватает Моммония.