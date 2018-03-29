Avito запустил доставку между рядовыми пользователями в России. Продавцу достаточно отнести выбранный покупателем товар в пункт приёма-выдачи отправлений Boxberry (есть в 420 городах России), а покупателю его получить. Сервис объявлений защитил сделки принципом эскроу. Продавец получает деньги только после подтверждения покупателя о том, что в коробке именно то, что описано в объявлении на Avito. Банковскими партнёрами, эскроу-агентами выступили «Тинькофф банк» и Qiwi, выяснил vc.ru. Аналогичные «безопасные сделки» весной 2017 запустил входящий в Mail.ru Group (MRG) сервис бесплатных объявлений «Юла». Логистический партнёр у конкурентов совпадает — это Boxberry. Однако эскроу функции для «Юлы» взял на себя банк «ВТБ 24». Первоначально «Юла» планировала брать за услуги 3% с продавца, по состоянию на март 2018 года и на Avito, и на «Юле» безопасную сделку оплачивает покупатель.

Первую экспериментальную доставку «от пользователю к пользователю» Avito и его агрегатор сервисов доставок CheckOut провели в марте 2017. «Юла» запустила безопасные сделки в мае того же года. Boxberry начала предоставлять услуги доставки по России частных отправлений в 2014 году.