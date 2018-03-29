Era Capital, владевшая онлайн-кинотеатром Okko, на безденежной основе передала его Rambler Group, в обмен на долю группы. Интернет-проект станет частью медиабизнеса Александра Мамута, который уже владеет оффлайновыми сетями кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино», сообщил «Коммерсант». Источники газеты знают, что Rambler провёл переговоры «практически со всеми участниками рынка онлайн-кинотеатров», и остановился на проекте, который уже поменял владельца лишь в декабре 2017 года. Тогда фонд Telconet Capital Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна продал Okko Era Capital Екатерины Лапшиной, гендиректору компании Marsfield Capital. В 2017 кинотеатр был частично куплен на личные средства, частично — на деньги привлеченных инвесторов.

Согласно исследованию РАЭК, опубликованном в том же декабре, Okko занимал около 16% российского рынка онлайн-видеосервисов по итогам 2016. У лидера — компании ivi — 33% рынка. В Rambler считают, что в 2017 Okko вышел на безубыточность и развивается «практически без использования долговых инструментов».

Екатерина Лапшина объяснила:

«Это синергия онлайн- и офлайн-потребления, ее стремятся использовать все сервисы: классифайды, e-commerce, маркетплейсы. Мы очень довольны оценкой и заинтересованы получить на выходе более интересные цифры. Если истории про выход не будет, будем зарабатывать вместе».

Rambler Group появилась в конце 2017 года в результате объединения киносети «Синема Парк» и «Формула кино», холдинга Rambler&Co и издательства «Азбука-Аттикус». Одним из поводов объединения была оптимизация бизнеса.