Яндекс очистит свои страницы от счётчиков компании Mediascope (бывшая TNS Россия), передал Adindex.ru. До настоящего момента Mediascope Webindex, построенный на данных вышеупомянутых счётчиков, был основным инструментом медиаизмерений, генерирующим продажи рекламы в Рунете.
«На российском рынке сложилась неожиданная картина, когда крупнейшая интернет-компания, а именно Яндекс, с января этого года перестала принимать счетчики на размещение кампаний. Но 10 дней назад Яндекс заявил, что сносит вообще все счетчики. Для индустрии это нарушение консенсуса, который негласно существовал 13 лет. Мы не сомневаемся, что диалог продолжится, но на сегодняшний день, если говорить про прозрачность рынка, то мы видим движение в обратную сторону», — заявил глава Mediascope Руслан Тагиев на конференции Digital Brand Day 2019.
В пресс-службе поисковой компании не стали объяснять удаление счётчиков, лишь подтвердили масштабы «Яндекса» и напомнили о безопасности:
«Яндекс — это сервис с десятками миллионов пользователей, который думает обо всех участниках экосистемы. Для нас важно соблюсти баланс между предоставлением дополнительных гарантий качества рекламодателям и защитой данных пользователей. Мы серьезно относимся к безопасности данных, поэтому очень тщательно прорабатываем этот вопрос», — сообщила редакции Adindex.ru пресс-служба Яндекса.
За присутствие в Webindex интернет-проекты выплачивают вознаграждение Mediascope, его размеры определяются индивидуально. В мае 2017, после продажи Mediascope государству, измеритель поднял цены в 2,5 раза. С сентября следующего 2018 года Яндекс тестировал альтернативу индексу Mediascope, собственный «Топ сайтов», и в ноябре отрыл рейтинг для всех. После запуска рейтинга, холдинг Mаil.Ru Group распространил заявление о том, что по их мнению рейтинг сайтов Яндекса необъективен и претендует на сбор чувствительной коммерческой информации с сайтов прямых конкурентов.
Джигсо
просто закат некоей группы технологий. Как традиционного ТВ (они тоже отказывались на неск. лет от счетчика) так и устаревшего поисковика.
и т. д. и т. д.). Товары усложняются, есть масса клонов, их все труднее выбирать только по подмазанной картинке.
Никому уже не нужны и неудобны все эти текстовые выдачи с сайтами компаний и с их дурацкими агитационными текстами.
Ютуб наполнился обзорами товаров и услуг, все подробно, разные манеры подачи, разная степень детализации и профессоанализма. При этом непрофи тоже имеет ценность: все «как есть», нередко без монтажа, но оч. подробно и въедливо. Включая проблемы и недостатки.
Кроме того и сама выдача визуальна (сразу видна и превьюшка и остальное). А число предложений-обзоров саморегулируется какбы (врядли ктото будет делать очередной обзор какогото товара, если увидит что их там уже сотня).
Ну и все это имеет еще и плюс более удобной подачи (нет идиотских крикливых рекламных блоков)
Какой прок от 100500 ролика с авто, который кудато красиво едет по бездорожью и встает там зачемто обязательно на берегу моря. В чом смысл, где тут мотивация? Невоможно снимать 100500 талантливых роликов тв-формата каждые полгода на сотню новых моделей и марок.
А вот обзоры (причем есть еще и формат — «наращивания», без необходимости все с начала начинать) — и удобно и полезно.
Грубо говоря, яндекс как поисковик прошловековой концепции неэффективен как рекламная площадка. Непрочухал перспектив и темпов развития ручных гаджетов (смартфонов
Есть там счетчик нет там счетчика, правильный или неправильный счетчик — уже неважно. Новый ютуб создан быть уже не может. Никто в этом не заинтересован — ни зрители ни блогеры.
Социализм в отдельновзятой стране — была красивая идея, но сдохла за пару десятилетий. Мир един едины будут и победившие форматы.