Яндекс очистит свои страницы от счётчиков компании Mediascope (бывшая TNS Россия), передал Adindex.ru. До настоящего момента Mediascope Webindex, построенный на данных вышеупомянутых счётчиков, был основным инструментом медиаизмерений, генерирующим продажи рекламы в Рунете.

«На российском рынке сложилась неожиданная картина, когда крупнейшая интернет-компания, а именно Яндекс, с января этого года перестала принимать счетчики на размещение кампаний. Но 10 дней назад Яндекс заявил, что сносит вообще все счетчики. Для индустрии это нарушение консенсуса, который негласно существовал 13 лет. Мы не сомневаемся, что диалог продолжится, но на сегодняшний день, если говорить про прозрачность рынка, то мы видим движение в обратную сторону», — заявил глава Mediascope Руслан Тагиев на конференции Digital Brand Day 2019.

В пресс-службе поисковой компании не стали объяснять удаление счётчиков, лишь подтвердили масштабы «Яндекса» и напомнили о безопасности:

«Яндекс — это сервис с десятками миллионов пользователей, который думает обо всех участниках экосистемы. Для нас важно соблюсти баланс между предоставлением дополнительных гарантий качества рекламодателям и защитой данных пользователей. Мы серьезно относимся к безопасности данных, поэтому очень тщательно прорабатываем этот вопрос», — сообщила редакции Adindex.ru пресс-служба Яндекса.

За присутствие в Webindex интернет-проекты выплачивают вознаграждение Mediascope, его размеры определяются индивидуально. В мае 2017, после продажи Mediascope государству, измеритель поднял цены в 2,5 раза. С сентября следующего 2018 года Яндекс тестировал альтернативу индексу Mediascope, собственный «Топ сайтов», и в ноябре отрыл рейтинг для всех. После запуска рейтинга, холдинг Mаil.Ru Group распространил заявление о том, что по их мнению рейтинг сайтов Яндекса необъективен и претендует на сбор чувствительной коммерческой информации с сайтов прямых конкурентов.