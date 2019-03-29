Яндекс снёс все счётчики Mediascope: «мы серьёзно относимся к безопасности»


Яндекс очистит свои страницы от счётчиков компании Mediascope (бывшая TNS Россия), передал Adindex.ru. До настоящего момента Mediascope Webindex, построенный на данных вышеупомянутых счётчиков, был основным инструментом медиаизмерений, генерирующим продажи рекламы в Рунете.

«На российском рынке сложилась неожиданная картина, когда крупнейшая интернет-компания, а именно Яндекс, с января этого года перестала принимать счетчики на размещение кампаний. Но 10 дней назад Яндекс заявил, что сносит вообще все счетчики. Для индустрии это нарушение консенсуса, который негласно существовал 13 лет. Мы не сомневаемся, что диалог продолжится, но на сегодняшний день, если говорить про прозрачность рынка, то мы видим движение в обратную сторону», — заявил глава Mediascope Руслан Тагиев на конференции Digital Brand Day 2019.

В пресс-службе поисковой компании не стали объяснять удаление счётчиков, лишь подтвердили масштабы «Яндекса» и напомнили о безопасности:

«Яндекс — это сервис с десятками миллионов пользователей, который думает обо всех участниках экосистемы. Для нас важно соблюсти баланс между предоставлением дополнительных гарантий качества рекламодателям и защитой данных пользователей. Мы серьезно относимся к безопасности данных, поэтому очень тщательно прорабатываем этот вопрос», — сообщила редакции Adindex.ru пресс-служба Яндекса.

За присутствие в Webindex интернет-проекты выплачивают вознаграждение Mediascope, его размеры определяются индивидуально. В мае 2017, после продажи Mediascope государству, измеритель поднял цены в 2,5 раза. С сентября следующего 2018 года Яндекс тестировал альтернативу индексу Mediascope, собственный «Топ сайтов», и в ноябре отрыл рейтинг для всех. После запуска рейтинга, холдинг Mаil.Ru Group распространил заявление о том, что по их мнению рейтинг сайтов Яндекса необъективен и претендует на сбор чувствительной коммерческой информации с сайтов прямых конкурентов.

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Лучшие комментарии

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    Джигсо

    просто закат некоей группы технологий. Как традиционного ТВ (они тоже отказывались на неск. лет от счетчика) так и устаревшего поисковика.
    Никому уже не нужны и неудобны все эти текстовые выдачи с сайтами компаний и с их дурацкими агитационными текстами.
    Ютуб наполнился обзорами товаров и услуг, все подробно, разные манеры подачи, разная степень детализации и профессоанализма. При этом непрофи тоже имеет ценность: все «как есть», нередко без монтажа, но оч. подробно и въедливо. Включая проблемы и недостатки.
    Кроме того и сама выдача визуальна (сразу видна и превьюшка и остальное). А число предложений-обзоров саморегулируется какбы (врядли ктото будет делать очередной обзор какогото товара, если увидит что их там уже сотня).
    Ну и все это имеет еще и плюс более удобной подачи (нет идиотских крикливых рекламных блоков) и т. д.
    Какой прок от 100500 ролика с авто, который кудато красиво едет по бездорожью и встает там зачемто обязательно на берегу моря. В чом смысл, где тут мотивация? Невоможно снимать 100500 талантливых роликов тв-формата каждые полгода на сотню новых моделей и марок.
    А вот обзоры (причем есть еще и формат — «наращивания», без необходимости все с начала начинать) — и удобно и полезно.
    Грубо говоря, яндекс как поисковик прошловековой концепции неэффективен как рекламная площадка. Непрочухал перспектив и темпов развития ручных гаджетов (смартфонов и т. д.). Товары усложняются, есть масса клонов, их все труднее выбирать только по подмазанной картинке.
    Есть там счетчик нет там счетчика, правильный или неправильный счетчик — уже неважно. Новый ютуб создан быть уже не может. Никто в этом не заинтересован — ни зрители ни блогеры.
    Социализм в отдельновзятой стране — была красивая идея, но сдохла за пару десятилетий. Мир един едины будут и победившие форматы.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Яндекс падает и хочет это скрыть от рекламодателей, отговорки насчет безопасности это халтура pr отдела, который просто не знает как объяснить очевидное.

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    Альтер Эго

    Алексей Никушин собрал мнения.

    Интернет-аналитика, [29.03.19 14:44]

    Мнение экспертов из индустрии, пожелавших остаться анонимными (по разным причинам). Собрал в небольшую статью о том, как все устроено.

    Ситуация и тренды:

    — Яндекс по данным Медиаскопа занимает третье место в рунете (после Google и Mail.ru) — это позор. От присутствия в этой системе координат Яндекс для себя и своей базы никакой пользы не видит.
    — 5−10 лет назад крупные охватные рекламодатели через Imho Vi с «барского плеча» скидывали копейки из бюджета на «этот ваш интернет» в медиа-сплите
    — сейчас с Яндексом приходится конкурировать. При этом, Яндекс при меньшем охвате собирает в перфомансе больше, чем телеканал.
    — телевизор создаёт спрос. Но именно онлайн этот спрос таргетирует и реализует. Год назад деньги в онлайн-рекламе сравнялись с деньгами в телевизионной. При таком соотношении и понижающемся тренде телека — слишком сложно доказать, что надо большую часть денег отдавать в телевизор.

    Механика:

    Медиаскоп использует оффлайн для сплитирования рекламы. А теперь большой кусок данных (целый Яндекс) для сплитирования и аффинитивности просто вырезали. При размещении рекламы теперь оффлайн будет сложнее (очень сложно) посчитать. И если по результатам измерений какого-нибудь Gfk через полгода-год будет ясно, что не так сделаны сплиты, неверно посчитана аффинитивность, grp взят не так как надо, то будут штрафы

    Корень проблемы:

    После кризиса 2014 года и скачка курса — производитель начал резать самое простое и доступное. Маркетинг. Агентства держались, у площадок стали расти аппетиты, маржа падала. Начали через три года резать персонал. При этом, госканалы ещё получают доходы из бюджета, неся «социально-общественную функцию». Но оставалось «одно окно» в лице НРА (Национального рекламного альянса). Сиди и просто принимай деньги на стороне агентства, передавай каналам, клиенту давай красивые отчёты. Или — начинай активнее смотреть на онлайн и выкручиваться. Для крупных охватных компаний, преимущественно зарубежных (пищевка, авто) — фактически принудительным было размещение на телеке. «Окно» одно, агентства жёстко в связке, к ним прицеплены по остаточному принципу онлайн-бюджеты. Медиаскоп выполнял лакировочную функцию — дать красивые и бесполезные отчёты для клиента.

    Интернет-аналитика, [29.03.19 14:53]

    Следовательно, главный вопрос:

    Как поведут себя другие крупные игроки онлайн-рынка? Снимут счетчики и тоже выйдут из сплита или будут довольстоваться цифрами Mediascope и останутся там, где есть сейчас.

    P. S. В Mail.ru сегодня гостит Дмитрий Медведев. Корпоративный пиар занят и ничего не ответит в ближайшее время. У GPMD «выездной тренинг» — вернутся — будет над чем поупражняться

    P.P.S Интересные дела творятся. В интересное время живем)

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    Джигсо

    просто закат некоей группы технологий. Как традиционного ТВ (они тоже отказывались на неск. лет от счетчика) так и устаревшего поисковика.
    Никому уже не нужны и неудобны все эти текстовые выдачи с сайтами компаний и с их дурацкими агитационными текстами.
    Ютуб наполнился обзорами товаров и услуг, все подробно, разные манеры подачи, разная степень детализации и профессоанализма. При этом непрофи тоже имеет ценность: все «как есть», нередко без монтажа, но оч. подробно и въедливо. Включая проблемы и недостатки.
    Кроме того и сама выдача визуальна (сразу видна и превьюшка и остальное). А число предложений-обзоров саморегулируется какбы (врядли ктото будет делать очередной обзор какогото товара, если увидит что их там уже сотня).
    Ну и все это имеет еще и плюс более удобной подачи (нет идиотских крикливых рекламных блоков) и т. д.
    Какой прок от 100500 ролика с авто, который кудато красиво едет по бездорожью и встает там зачемто обязательно на берегу моря. В чом смысл, где тут мотивация? Невоможно снимать 100500 талантливых роликов тв-формата каждые полгода на сотню новых моделей и марок.
    А вот обзоры (причем есть еще и формат — «наращивания», без необходимости все с начала начинать) — и удобно и полезно.
    Грубо говоря, яндекс как поисковик прошловековой концепции неэффективен как рекламная площадка. Непрочухал перспектив и темпов развития ручных гаджетов (смартфонов и т. д.). Товары усложняются, есть масса клонов, их все труднее выбирать только по подмазанной картинке.
    Есть там счетчик нет там счетчика, правильный или неправильный счетчик — уже неважно. Новый ютуб создан быть уже не может. Никто в этом не заинтересован — ни зрители ни блогеры.
    Социализм в отдельновзятой стране — была красивая идея, но сдохла за пару десятилетий. Мир един едины будут и победившие форматы.

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    Альтер Эго

    Официальный ответ пресс-служба Mail.ru Group:

    Мы считаем, что измерения рынка должны быть прозрачными и независимыми. Счётчик Mediascope не собирает персональные данные пользователей. Все ведущие мировые платформы подключают различные независимые измерители, которые в интересах рекламодателей собирают статистику. Статистика, которую Mediascope собирает уже 13 лет на российском рынке, помогает осуществлять медиааудит и дает реальную расстановку сил на рынке.

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    Игорь Ашманов > Николай Васильев контекст

    Тут есть несколько возможных комбинаций:

    Я дурак, он не дурак, ты не дурак.
    Я дурак, он дурак, ты не дурак.
    Я дурак, он не дурак, ты дурак.

    Всего два в третьей вариантов, то есть 8.

    Мне представляется, что наиболее вероятный такой:
    Я дурак, он дурак, да и ты дурак.

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    Джигсо

    >> Почему тебя Ашманов постоянно дураком называет? Может он сам дурак?

    нет, напротив, это говорит о нем как о весьма почтительном, дисциплинированном человеке, отчасти приобщенном к некоему комплексу малоочевидных и ограниченноизвестных знаний.
    ну вот если осилите, специально пару компиляций нагуглил по этому вопросу (вроде достатошно верные):
    http://www.green-door.narod.ru/tarot-fool.html
    https://castalia.ru/issledowanija/taro-dlya-vsekh-i-dlya-nikogo/3082-chast-vtoraya-bolshie-arkanyi-durak.html
    В подобного рода перманентных дискуссионных диалогах у участников невольно формируются довольно ходульные, даже картонные роли и амплуа, которые, по тем или иным причинам, акторы вынуждены жестко соблюдать.
    Например И.С. в силу комплекса этих причин (уже почти официально озвучивающий чутьли не точку зрения властей на все эти интернеты) вынужден даже очевидный бред (каковой разрастается) както выгораживать и обосновывать. Это крайне непросто и наверное даже и противно, поскольку чел неглупый. Но служба такая, куды деваться.
    Дурак же имеет больше возможностей для более трезвого взгляда на вещи, поскольку не обязан быть постоянно умным. И вообще не заморачивается относительно необходимости постоянно следовать извилистой генеральной линии партии. Собсно, шуты ведь были не только для увеселения, но нередко и здравые мысли высказывали одуревшим от бремени величия правителям (правда, это и от правителя требовало широты взглядов и хотябы некоторого ч\ю). Они выполняли сложную и опасную (могли и голову отрубить) работу по поддержанию адекватности для лиц, находящихся в стадии ватности.
    Таким образом, дурак всегда стоит выше умного, поскольку это амплуа сложное, требует ума, знаний и холодной головы, в отличие от умного, который неважно что мелет, главное чтобы выглядело умно. Англосаксы гады, блаблабла и т. д.
    Таким образом, считайте, что это он какбы так почтительно обращается, какбы «ваше высокоблагородие» и т. п.

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    Александр Панков > Игорь Ашманов контекст

    Ашманов, а почему ты боишься высказаться против слежки? Тем более враждебной суверенитету около-либеральной организацией Медиаскоп, явно крышуемую «клинтоновским обкомом» и нео-либералами.

    Очевидно же, что эта организация работает исключительно в интересах транс-национальных рекламных структур, они и есть по сути эти структуры.

    Православные патриоты должны категорически осудить слежку счётчиками, куками и вот-это-ваше-RTB-на-ворованных-данных.

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    Игорь Ашманов > Александр Панков контекст

    Ну я говорю этом примерно раз неделю. Написал методичку для чиновников, где вопрос счётчиков (в том числе на государственных сайтах) разбирается отдельно.
    Ты смотреть ролики или читать мои презентации не обязан, а я не обязан выслушивать твои претензии.

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    Игорь Ашманов > Джигсо контекст

    уже почти официально озвучивающий чутьли не точку зрения властей на все эти интернеты

    Уже кабы почти чуть ли не.

    — Ви знаете, наш Моня такой умный и начитанный, он таки почти наизусть знает почти весь Талмуд!
    — Ну то есть Моня таки ничего не знает.

    Какие ещё власти? Кто меня уполномочил? Где тогда моя официальная должность? Если я почти уже как бы чуть ли не официальную точку зрения властей озвучиваю, то это означает, что я просто говорю от себя.

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    Джигсо

    >> Кто меня уполномочил? Где тогда моя официальная должность? Если я почти уже как бы чуть ли не официальную точку зрения властей озвучиваю, то это означает, что я просто говорю от себя.

    ииииии батенька. Да это он самый и есть, мейнстрим. Прокси. Гибридные методы. Это как с законом про интернет. Непонятные люди, женщина, адвокат с 32 часами и бывший охранник Березовскова ни стого ни ссего выдумали про какието там опасности относительно dns-отключений. И кто их уполномочил? Тоже наверно никто. Даже Жириновскей открестился от члена своей фракции в этом вопросе.
    Этот метод — он нынче повсюду (с одинаковой безуспешностью) применяется. От дипломатии до интернетов.
    Выгода только в одном — что какбы все не при делах. Я не я, инциатива не моя. Но так не прокатывает. У всех затей есть всегда авторы и интересанты. Иначебы еще всякие древнегреческие или там древнеримские законы былибы так и написано: «автора не имеют, выдуманы непойми кем».

    При современной каденции можно наблюдать убогую попытку по кругу запускать вопрос с колесами и насосами. Но что позволено на уровне завода — потешно выглядит на уровне государства. Вся эта тема про отключение извне — примерно полгода наверно как запущена (прежде ее даже какбы и не существовало в природе, нигде в мире). Небольшая поддержка «экспертами» (специально посмотрел на ютубе там ваше заседание, где еще по праву руку такой боротатый молодой человек пугал потом доктринами инфобезопасностей запада. Лень ссылку искать) — и вуаля.
    Вчера уже Дмитрий Анатольич, в присущей манере необыкновенной легкости в мыслях (между рассказом о 200 000 (двести тысяч) семей обманутых дольщиков и мусоре, которым «при советской власти не занимались») рассказал что и эта тема не так дорого обойдется. Всего несколько десятков миллиардов руб. Ну и понятно, посмешище для всего мира. Но это мелочи уже, когда такие бабки на ровном месте, да и эксперты поддерживают.

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    Денис Демидов > Джигсо контекст

    Обзоры на youtube, никогда не заменят полноценную рекламу, так как основное назначение рекламы не помочь выбрать, а создать потребность, расширить или создать новый рынок для новых товаров и услуг.
    Условный джип в рекламном ролике должен подъезжать к морю, соблазняя вас таким образом на новый вид потребления, а не банально рассказывать, сколько стоит км пробега, ТО и прочее.

    Если бы люди потребляли только то, что они сами решили потребить, без влияния рекламы, то объем экономики и как следствие уровень технологического развития человечества, не превышал бы и 5% от текущего.

    Да, 90% того, что пытается втюхать реклама — пена, ненужное, но даже те 10% нового и полезного, двигают планету вперед.

    Яндекс падает не по объективным причинам, не по тому, что устарел как медиа, яндекс не выдерживает конкуренцию с американскими гигантами, за плечами которых стоит печатный станок. Власть заставила наши компании на равных конкурировать с американским печатным станком, итог предсказуем…

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    Игорь Ашманов > Джигсо контекст

    >Вся эта тема про отключение извне — примерно полгода наверно как запущена (прежде ее даже какбы и не существовало в природе, нигде в мире).

    А не дурак ли ты часом, мил человек?
    Учения 2014 года и учения 2017 это типа полгода назад?
    А Сирию, стало быть, в каком году ЦРУ отключило, асилешь погуглеть?

  • Ответить
    Джигсо

    >> А не дурак ли ты часом, мил человек?

    вольно. Ценю вашу дисциплинированность, но это мы уже сегодня разобрали, можем и без чинов)))

    >> А Сирию, стало быть, в каком году ЦРУ отключило, асилешь погуглеть?

    решил и впрямь погуглить. Вот, выпало:
    https://tradingeconomics.com/syria/internet-speed

    не так и плохо там и интернетом. Таже вот тоже выпало:

    «Сирию оставят без интернета"
    https://utro.ru/army/2018/02/20/1351886.shtml

    статья за 2018 год трактует, что по вышеперечисленным резонным причинам интернет какраз наши там хотят отключить.

    За западу то зачем? Какой смысл? Идут коммуникации между всякими группами (ихними и не ихними), всю эту инфу можно прекрасно мониторить и анализировать. Плюс идет всякая выгодная им агитация и пропаганда, опятьже.
    А иначе как им быть? Перейдут на кв-передатчики, какието записки на бумажках, курьеры, листовки — все это неудобно контролировать, анализировать и т. д.
    Грубо говоря — как и любой инструмент (например дрель) одному полезна, да еще и подрабатывает ходит по соседкам вешать полочки (и стакан и даже и остальные ништяки получает натурой), а другой — только травматизьм, не тем буром громко и долго сверлит на выходные — соседи приходят морду бить и т. д.
    Обоюдоостро в этом мире все.

    Дальше я рыть не стал, только первую пару страниц посмотрел, думаю достаточно. Т.к. там куча оттуда репортажей и т. д. — все работает.

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    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Ну то есть вообще не понял, про какое отключение Сирии црушниками речь.
    Ну хоть как-то мало-мало гуглить начал, и то хлеб.
    Раньше-то и этого не делал.

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    Джигсо

    >> Ну то есть вообще не понял, про какое отключение Сирии црушниками речь.

    ну зачем понимать выдумки и бред? Мне, главное, ход мысли понятен — у определенной группы товарищей появилась мечта-идея на 2-м десятке 21 века высосать некую глобальную оборонную проблему безопасности. Навроде вот отключения инета.
    Топо вы все слепые и глупые лохи, а мы дотумкали (и дайте денег, плиз, на ремонт провала и т. д.
    Ну, это хрень, сорри. Во первых, уже есть и масса прецедентов да и вообще история войн и конфликтов: свет у себя отключает атакуемый всегда (светомаскировка и т. п.), а не атакующий. (та же берлинская операция с прожекторами у атакующих). При позиционной — обе стороны постоянно осветительные ракеты и т. д. То же и с радиомолчанием, радарной подстветкой и т. п. Ее используют и в ней заинтересованы все.
    При всякой внутренней бузе — по месту и отключают сами связь и инет, а не ктото извне. В том нет смысла.
    Если отключат извне — то, один хрен, оч.недолго удастся протянуть в автономке. Т.к. каким образом будут происходить взаимодействия с внешним миром то? Как делать например заказы на трусы, запчасти и т. д. в том же Китае? Курьеров с бумагой посылать? Но опятьже вырубится даже и принтер. И придется руками писать все письма и т. д.
    Как получать обновления на тотже «автономный» интернет? На флэшках по пластунски перетаскивать через границу? А запчасти на инфрраструктуру этого «защищенного автономного инета» где брать (и как оплачивать)?
    И главное — зачем тогда вообще это все?
    Сейчас уже все эти технологии стали неотъемлемой частью всего и вся. И даже чтобы воевать — надо это учитывать, иначе будешь выглядеть идиотом (мы уже такими и выглядим). Идеи или какогото обоснования или смысла — нет как таковой. Есть какието ошметки в памяти про дела середины 70-х прошлого века. Но уже полвека прошло. Строй другой, мир другой.
    Какая нафиг инет-безопасность, когда премьер давеча заявил про 2000 объектов недостроя и 200 000 семей обманутых дольщиков (и непонимание, как решать сию проблему). Это все произошло год-два-три назад, без всякой Омерики, у себя под носом и при 77 няньках и всех этих суперспецслужбах.
    Какие нах днс-блокировки и мировые войны? Куды?

    Одним словом, все это от малой грамотности и тупика в мозгу. Бред и с экономической и с технической и с политической и с медицинской точки.

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    Иван Шелковников

    Допустим, вы закупаете рекламу с аудиторными таргетингами. У вас есть пиксель ТНС (Мадиаскоп, но буду называть ТНС для краткости) для отчета по соцдему по итогам кампании. По итогам кампании вы можете сказать, что я купил на площадке с таргетингом самой площадки только женщин, а вот ТНС говорит, что женщин было только 80%. Если вы этот индустриальный стандарт признаете, то верните мне 20% денег назад.

    Некоторые игроки хоть и говорят, что ТНС — это индустриальный стандарт, но мне кажется, что они пока не готовы использовать этот индустриальный стандарт в расчетах за рекламу. Интернет реклама до последнего времени хотя и планировалась по Айстару и Ателье (программы такие), все же роль этих инструментов была не столь велика. Виной тому особенности планирования и технологий закупок медийной рекламы в интернете, да и особенности самой рекламы.

    А вот видеореклама в интернете, к соцдему очень сильно привязана и её планирование чем-то похоже на телевизионную рекламе. В видеорекламе главное стоимость контакта с целевой аудиторией. Чем больше будут продажи видео в интернете, тем выше роль ТНС при сохранении текущего порядка.

    Тут возникает очень интересный вопрос. А вот если у некого игрока который владеет, например, социальной сетью, есть свои отличные данные по соцдему и они расходятся с ТНС. Этому игроку стоит доработать свои математические модели, алгоритмы, чтобы соцдем таргетинги сильнее перекрывались с ТНС, или гнуть свою линию?

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    Джигсо

    >> Ты что, дурак, думаешь, что не было отключения Интернета в Сирии ЦРУшниками?

    ахахаа)) я вообще не думал и не думаю про это ни разу. У меня нету ни родствеников ни знакомых сирийцов там и новостями об этой фигне даже не интересовался. Ну неинтересно. Интересов какихто либо планов про сирию — тоже нету.
    Даже удивительно, что ктото об такой фигне заморачивается.
    Но раз уж попал на такого чудика, расскажите нам об этом подробнее.
    1) где и когда это было (пруфы если возм.)
    2) продолжается ли по нонешнее время, если нет, то отчего црушники разблокировали?
    3) каким образом происходило отключение (просто кабель перерубили либо таки именно dns отрубили? либо сертификаты? работали ли там всякие мессенджеры? как продолжала фунциклировать мобильная связь и т. д.?)
    4) какую цель они (црушники) преследовали, отключая? и если уже включили — то какую этим преследуют цель? нафига включили?
    5) каков именно был нанесен ущерб этой самой сирии отключением интернета? заметили ли они вообще это отключение там?

    как известно, один дурак способен поназадавать столько вопросов, что даже такой мудрецц замучается отвечать.

    6) планируется ли там в комисиях и рабочих группах опробывать сперва все эти автономные инеты на тойже самой сирии либо венесуэле? (которые тоже почемуто не отключили црушники). По венесуэле я полагаю, что потомушто в чатурбайте (который и у нас псевдозаблокирован и доступен без всяких vp-ов) полвенесуэлы подрабатывает в онлайн-порно. И црушники наверно зырят.

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    Денис Демидов > Игорь Ашманов контекст

    Игорь Станиславович, подскажите пожалуста.
    Яндекс решился пойти против устоявшегося стандарта рекламной отрасли, в качестве официального аргумента, выбрал угрозу безопасности пользователей.
    Выше вы говорили, что счетчики это реальная угроза, есть ли какие-то примеры, когда какой либо счетчик стал причиной утечки пользовательских данных или иного вреда для пользователей?
    Насколько вообще яндексовский агрумент состоятелен?

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Яндекс не хочет отдавать свою аудиторию конкурентам. В этом смысле его аргумент состоятелен.
    Это старая история — в 2000 году Волож приходил к нам в Рамблер (в Научный парк МГУ) вместе с Андреевым-Огаджанянцем с уговорами поставить Спайлог на Рамблер.
    Препирательства длились месяца два. Потом мы поставили счётчик временно, Спайлог сразу повалился.
    Яндекс тогдашний он мог выдержать, а Рамблер размером в 3−4 Яндекса — нет. Спайлог тогда работал на двух или трёх, что ли, машинах, и не разносился на большее число. Точнее, один проект мог обсчитываться только на одной машине, а Рамблер в одну машину не лез.
    Дальше они стали нас уговаривать распилить Рамблер на несколько проектов. Но нам уже надоело, и мы на этом закончили, насколько я помню.

    У нас счётчик был и так, главный счётчик Рунета — Тор100, в нём всё было видно. И его сам Яндекс ставить к себе, естественно, отказывался.

    Там суть была в мерянии размерами харизмы, но и аудиторию можно было посмотреть.
    Сейчас аудиторию гораздо виднее в счётчиках, там больше данных снимается. И показывать её ещё жальчее.

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    Джигсо

    >> Вот именно. Но Яндекс выдержит.

    могу только пожелать ему успехов и стойкости. Поскольку им года 3 как совсем не пользуюсь по поиску. Просто разительно растущее отставание по качеству выдачи от, сорри, гугла (не реклама). А политика и изоляционизьм меня не интересуют вовсе. Равно и религии. И сирия, туды ее в качель.
    В вопросе же всяких отключений црушниками в сирии доверюсь своей памяти. На моей памяти это не происходило. (иначеб хайп был до небес, а его небыло).

    >> Некоторые игроки хоть и говорят, что ТНС — это индустриальный стандарт, но мне кажется, что они пока не готовы использовать этот индустриальный стандарт в расчетах за рекламу. А вот если у некого игрока который владеет, например, социальной сетью, есть свои отличные данные по соцдему и они расходятся с ТНС.

    мерить так или иначе чемто надо. Другое дело, что инструментарий замеров и методики либо прогрессируют в сторону точности либо нет. Когдато постепенно точность становится слишком высокой, что, как не парадоксально, устраивает не всех.
    Это как с наружкой, например. Там тогда мерили — трафик авто, число пешеходов, сторона а, сторона б и т. д. Потом стало доходить и до обратной связи — камеры могли определять и пол и возраст и сколько народу сколько секунд смотрело (в ритейле удобно, в торг. залах для экранов диджиталсайнедж). Но это стало не устраивать сам ритейл (им нафиг не нужны чужие были счетчики, сколько у них по факту покупателей) и т. д.
    Таким образом, в замерах и оценках и точные и неточные замеры всегда порождают конфликт (до определенной поры, когда все вынуждены расслабица, поскольку методика становится выше споров).
    Пример: отзывы об отелях и туризмах были в свое время. Писали все кто угодно. И нахваливали и грязью обливали. На букинге же пишут отзывы только те, кто по факту в отеле прожил и оплатил проживание. Или ютуб — методика объективна, но споры продолжаются (особенно по дизлайкам, хотя ясно, что ктото просто случайно на смартфоне тычет пальцем — выходит диз) и т. д.
    Известно также, что и внутри себя реформироваться эти все системы не могут. Изза боязни нарушить статус-кво и дисбаланса. Объективные замеры приходят извне и становятся стандартом. Пример — спорт. Из биохимии и всякой там хроматографии им по допингу поступили методики — и допинг поплыл.
    В этих замерах (инет рекламы) грядет тоже сдвиг. Нет смыла уже ни в выборках (как с тв, где нет массовой персонализации и обратной связи с гаджетами зрителей). Тут уже давно только вопрос времени, поскольку могут быть получены и обсчитаны абсолютно все данные (которые сумашедшему маркетологу могут взбрести в голову). Другое дело — что масса интересантов в этом не заинтересованы (их фактическая эффективность как площадки будет менее убедительна, нежели при экстраполирующих методиках обсчета).
    Тоже кстати и с выборами — технически давно никаких проблем ни по идентификации (хоть по отпечатку пальца) ни с подсчетом. Но будут безконца морочить голову с камерами, билютняме, вбросами, ручными подсчетами и т. д.

  • Ответить
    Денис Демидов > Игорь Ашманов контекст

    >Яндекс не хочет отдавать свою аудиторию конкурентам. В этом смысле его аргумент состоятелен.

    Я не про мотив Яндекса, это понятно, данные уже стоят денег, я насчет аргумента про безопасность пользователей, насколько он состоятелен?
    Были ли у пользователей Яндекса реальные риски с установленным счетчиком Mediascope?

  • Ответить
    Джигсо

    да хигня это все. Всегда можно было согласовать какойто обезличивающий или деперсонализирующий протокол, блаблабла.
    Да еще потом и потрубить об этом: вот, мол, объективная статистика при этом не нарушает безопасность и т. д.
    Но кто хочет — ищет средства. Кто не хочет — причину.
    Очевидно и без тнс, что все показатели падают стремительным домкратом вместе с общеэекономической ситуацией. И дело продаж и рекламы становится уже не в плоскость хорош\плох товар или там креативность рекламы — а политэкономический вопрос. Дает выпуклую картину и динамику интереса к рекламе жителей конкретной страны и т. д.
    Если вы Росстат передали в Минэк и все там засекретили, а тут бац и будут всякие косвенные счетчики давать ненужные данные.
    Общий тренд — засекречивать всем все данные в том числе и от самих себя. Так спокойнее. Зачем знать рекламодателям данные по одной из основных рекламноинформационных площадок? Нафига это им? Чтобы цру знало?

  • Ответить
    Александр Панков > Игорь Ашманов контекст

    Ашманов, какова ценность в докладах и аналитике человека, на сайте которого стоят все счётчики Гугла, а статика подгружается с облаков Гугла?

    Поэтому методичку для чиновников можно не читать, ведь сам автор ей не следует.

  • Ответить
    Алексей Ровдо Rovdo.com

    Забавно, в этом треде умудрились Ашманова и «уполномоченным властью» назвать, и его же причислить к «отступникам», которые не следуют провластным идеологическим установкам. Так он носитель идеи или ренегат? И какова собственно «идея», носителем которой вы его объявили и беззаветно боретесь с ней?

    Разумеется, тут бы послушать самого «обвиняемого», но уровень дискуссии, видимо, не позволяет персонажам так высоко подниматься над своим эго …

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Так он носитель идеи или ренегат?

    Если идея — благополучие России, то все временно, зависит от дебита и кредита, если текущая правящая элита ушла в минуса по отношению к благополучию России, то никакого отступничества нет, как генералы в 1917 изменившие николаю2, но не изменившие России.
    Например, взять меня, я раньше был сторонником Путина, так как считал, что от него больше пользы, сейчас, на мой взгляд, он ушел в минуса, он ренегат, а не я.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    «как генералы в 1917 изменившие николаю2, но не изменившие России.»

    То есть заговорщики и отступники от присяги, свалившие главнокомандующего во время войны, подделавшие отречение, потом призвавшие интервентов на нашу землю — не изменили России?

  • Ответить
    Денис Демидов > Игорь Ашманов контекст

    николай2 как главнокомандующий, полностью обанкротился, он предал армию, не организовав минимальное снабжение, несмотря на фактическое наличие ресурсов, он как хозяин земли русской (сам себя так именовал) обязан был перед войной почистить элиту потерявшую берега, но он даже не смог воспользоваться союзнической помощью, так как на железных дорогах отсутствовал минимальный порядок.
    Истинные патриоты обязаны были его сместить как опасного для государства неумеху, что они и сделали.

    А что было потом, совсем другая история, такие как Брусилов продолжили служить России в стане Большевиков, другие, позвали интервентов, да, но по факту, союзников по войне с Германией, чтобы взять власть и продолжить войну.
    У обоих сторон гражданской войны была своя правда, и там и там были патриоты. Просто у одних была передовая идея, другие держались за прошлое и то, неуверенно, вроде за революцию и против царя, но за старые порядки — идеологическая каша.
    Победили прогрессивные силы, как это обычно бывает в гражданской войне.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Демидов, не пиши. чего не знаешь. Вот это абсолютная чушь:

    «Николай2 как главнокомандующий, полностью обанкротился, он предал армию, не организовав минимальное снабжение, несмотря на фактическое наличие ресурсов»

    Ты описываешь проблемы 1914 и начала 1915 годов.
    Как раз к концу 1916 года все эти проблемы армии были уже решены, поставки упорядочены, снарядов произвели, сколько надо, мы начали выигрывать войну, встал вопрос о том, что мы таки заберём Проливы.
    Именно поэтому свалили Николая — не потому что он был слабый, а ровно наоборот, потому что исход войны стал ясен.
    Свалили, естественно, не немцы.
    И те, кто свалил из своих — предатели и нарушители присяги.

    Почитал бы что-нибудь.

  • Ответить
    Денис Демидов > Игорь Ашманов контекст

    Нет Игорь Станиславович, к 1916 проблемы армии не решились, да, был существенный прогресс по сравнению с 14−15 годами, но плотность огня из-за нехватки снарядов была в 3−4 раза ниже, чем у немцев, фактически, закидывали противника своими телами.

    В конце 1916 года член Госсовета Гурко Владимир Иосифович, родной брат генерала Гурко Василия Иосифовича, обращается к Николаю II с аналитической запиской о приближающемся исчерпании Россией мобилизационных ресурсов; им предложены такие меры, как «постепенное привлечение к военной службе инородцев, к тому законом ныне не обязанных», «возвращение на заводы квалифицированных рабочих с заменою их соответствующим числом подлежащих освидетельствованию и признанных годными для несения военной службы белобилетников» и «бережливое расходование человеческого материала в боях

    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8_1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0

    Люди устали быть пушечным мясом, к тому же, не понимая за что они воюют, за проливы точно никто не хотел умирать.
    Вы бы отдали жизнь своих сыновей за эти проливы?

    >мы таки заберём Проливы

    Эта цель — преступление перед Государством Российским.
    Территория нашей Державы прирастала либо обороной, либо добровольным вхождением в состав. Всякий раз, когда мы преследовали вероломные цели (Крымская война, Русско-Японская, Афганистан) мы проигрывали, заслуженно.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Ну не дурак ли ты, Демидов? Зачем пишешь опять чего не знаешь?

    «мы преследовали вероломные цели (Крымская война, Русско-Японская)»

    Какие цели, что за чушь!
    Ты что, не знаешь, что обе войны были оборонительные? На нас напали, а мы защищались. Почему война-то была в Крыму, как по-твоему?
    Афган уж не будем брать, тут ты тоже несёшь пургу, но это долгий разговор.

    Крымскую войну мы по сути выиграли: её начала, как всегда, объединённая Европа, а цели — ясно заявленные — были отъять у России Украину с Польшей и Кавказ. Украину — европейцам, Кавказ планировалось отдать Турции.

    Результатом войны — как бы «поражения» в Крыму, в одной точке войны, где вся война и завязла — было чуть меньше 20 лет запрета иметь военный флот на Чёрном море, мы быстро наплевали на него — как только начал по-настоящему править Александр Третий.
    И открытие судоходства по Дунаю — ну прям очень круто.

    Мы не потеряли территорий, не платили репараций. Из желания расчленить Россию ничего не вышло. Они просто убрались из Крыма с большими потерями.

    Офигенный выигрыш для объединённой Европы — если посмотреть на коалицию и на цели.
    Ничего не вышло именно из-за героической обороны Севастополя.

    На дальнем Востоке в 1854-55 были попытки высадки и превращения Тихого океана во внутреннее море англосаксов. Ничего не вышло — десанты сбросили в море.
    Это фактически была Вторая Отечественная война. Мы оборонялись и отбились.

    Русско-японская война была начата японцами, по наущению англичан и американцев. Разве ты не знаешь, что флот Рожественскому пришлось гнать уже постфактум , в середине войны, через полмира?
    Поему маленькая Япония напала на огромную Россию? Потому что ей обещана была помощь — деньгами. технологиями и разведкой.

    Кончилась, в целом, ничем — кроме революции 1905, которую организовали английская и японской разведки, и для которой шли от англичан пароходы с новейшим оружием. Про два известно точно — один на Чёрном море разбился, второй на Балтийском. В результате у «восставших рабочих» на Пресне-1905 были новейшие самозарядные Маузеры и пулемёты Максима, а у защищавшихся городовых — только наганы. Потом пригнали уже казаков с трёхлинейками.
    То есть это уже тогда была гибридная война — которую начали не мы, к которой мы не были готовы.

  • Ответить
    Денис Демидов > Игорь Ашманов контекст

    Игорь Станиславович, у вас какая-то альтернативная история, в духе носовского и фоменко!

    Крымскую войну начали мы, николай1 хотел раздербанить «больного» Европы — Османскую Империю, да, они были больны, но позволить укрепить ими Россию никто в Европе не собирался.

    . Эти факторы привели к появлению у русского императора Николая I в начале 1850-х годов мыслей по отделению балканских владений Османской империи, населённых православными народами[~ 2][~ 3], чему противились Великобритания и Австрия.

    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0

    Если бы напали на нас, то царь объявил войну Отечественной, к спасению отечества подключился бы весь народ, мы бы опять дошли до Парижа, а может и до Лондона…

    Войну мы проиграли, нам крепко дали по шапке, развеив ореол непобедимости после 1812 года, погрузили в экономический хаос. Нас заставили поспешно проводить серьезные реформы, на которые не хватило сил, за что поплатился жизнью Александр II, по сути, это стало началом конца дома Романовых.

    Русско-Японская война была преступной авантюрой николая2!

    На первом месте во всей русской политике первой половины царствования императора Николая II стояли вопросы Дальнего Востока — «большая азиатская программа»: во время своей встречи в Ревеле с императором Вильгельмом II русский самодержец прямо сказал, что рассматривает укрепление и усиление влияния России в Восточной Азии как задачу именно своего правления.

    Основным препятствием к русскому преобладанию на Дальнем Востоке была Япония[6][7], неизбежное столкновение с которой Николай II предвидел и готовился к нему как в дипломатическом, так и в военном отношении (сделано было немало: соглашение с Австрией и улучшение отношений с Германией обеспечивало русский тыл; постройка Сибирской дороги и усиление флота обеспечивали материальную возможность борьбы), однако в русских правительственных кругах была сильна и надежда на то, что страх перед силой России удержит Японию от прямого нападения[7].

    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0

    Я согласен с РПЦ насчет канонизации николаю2, если бы на его месте был нормальный, адекватный царь, типа Александра III, то обновление элит, как следствие, модернизация страны была бы отложена в дальний ящик.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Ты чо, дурак? Ты зачем ссылки шлёшь, если их не читаешь?

    «Внезапное, без официального объявления войны, нападение японского флота на русскую эскадру на внешнем рейде Порт-Артура в ночь на 27 января (9 февраля) 1904 года привело к выводу из строя нескольких сильнейших кораблей русской эскадры и обеспечило беспрепятственную высадку японских войск в Корее в феврале 1904 года.»

    С Крымской войной то же самое. Ты время от времени впадаешь св странные состояния.

  • Ответить
    Александр Панков > Игорь Ашманов контекст

    Ашманов, либо не надо говорить про слежку американцами, либо не надо ставить счётчики Гугла на свой сайт и с их облаков статику тянуть.

    Я призываю быть последовательным.

    Вот я себя считаю последовательным, режу все счётчики блокировщиками рекламы, сижу в разных сеанса браузеров чтобы препятствовать различного рода датамайнингу.

  • Ответить
    Денис Демидов > Игорь Ашманов контекст

    100% дурак, иначе вещал бы вам со стометровой яхты, а не со своего скромного офиса, но тем не менее, способен отличать стратегический уровень от тактического.

    Тактически, японцы вероломно напали, конечно. Стратегически, николай2 все прекрасно знал. Россия стояла на пороге революции, которую ему хотелось погасить ресурсами новых колоний.

    Лозунг «не доедим, но вывезем», выдвинутый министром финансов Вышнеградским, отражал стремление правительства поддерживать экспорт хлеба любой ценой, даже в условиях внутреннего неурожая. Это было одной из причин, приведших к голоду 1891—1892 года. Начиная с голода 1891 г. кризис сельского хозяйства все больше признавался как затяжной и глубокий недуг всей экономики Центральной России[12].

    Постоянное снижение размеров земельных наделов («малоземелье») из-за демографического прироста населения привело к тому, что общим лозунгом российского крестьянства в революции 1905 года было требование земли за счёт перераспределения в пользу крестьянских общин частновладельческой (в первую очередь помещичьей) земли.

    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1905%E2%80%941907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#Причины_революции

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Ты время от времени впадаешь св странные состояния.

    Это объясняется тем, что я не выбрал чей либо окоп, как вы ранее предлагали, я не ватник и не либераст, я против американцев и против олигархов насилующих Россию, я за Большевиков, но против совка — позднего СССР.
    Я за развитие, за прогресс, а поэтому, против глобализма, как тормоза геополитической конкуренции.

  • Ответить
    Денис Демидов > Александр Панков контекст

    Нет панков, я не за копирастов топил, я топил и топлю за неприкосновенность частной собственности, за право на оплату труда. Только создатель чего либо может решать сколько стоит его продукт или он бесплатен вовсе, а не пираты и халявщики.
    Нужно защищать создателей, а не потребителей, тогда потребителям будет, что потреблять.

  • Ответить
    prohodilmimo

    Да все просто :
    - если в результате отключения медиаскопа — Яндекс потеряет реальных рекламодателей. т.е. станут меньше платить ему. Он извинится и вернет назад все.
    Если ничего не потеряет, а наоборот к нему станут идти напрямую — без посредников. То медиаскоп на этом закончится. Т.к. понятно что рекламодатель без медиаскопа проживет. А без яндекса в данный момент нет.

    Яндекс монополист во многих областях, и он использует это. И ему плевать на мнения, желания, принципы — главное бабло !

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Александр Панков контекст

    Дурак ты, Панков.
    Ты говоришь про сайт рекламного и оптимизаторского агентства Ашманов и Партнёры, которое работает с Гугл Аналитикс и Яндекс.Метрикой просто по роду деятельности.
    Это и есть последовательность.

    Только что мы выпустили четвёртое издание книги про поисковый маркетинг, где отдельная часть посвящена оценке результатов продвижения, там по отдельной главе на ГА и ЯМ.
    Если это два основных инструмента веб-статистики в Рунете, естественно их изучать и использовать.

    Какая может быть слежка за официальным сайтом веб-агентства? Ты вообще включай межушный ганглий.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Денис Демидов контекст

    И ты, Демидов, похоже, дурак. Стратегически, значит, мы начали войну, в которой японцы на нас вероломно напали.

    22 июня 1941 года тоже мы, вероятно, стратегически начали войну, да?

    «Россия стояла на пороге революции, которую ему хотелось погасить ресурсами новых колоний.»

    Каких колоний?! Умойся холодной водой, что ли.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Денис Демидов контекст

    то объясняется тем, что я не выбрал чей либо окоп, как вы ранее предлагали, я не ватник и не либераст

    Да нет, я не про это. Про то, что ты от невежества и общего угара дури впадаешь в странные трансы, когда пишешь вещи в том духе, что мы начали японскую войну 1904 года — видимо, прям в тот момент, когда японцы внезапно напали на нас.
    Что Крымская война была завоевательной и вероломной со стороны России (!)
    Пишешь о «колониях России"(!!!).

    То есть становишься — пока, временами, проблесками, периодами — просто городским сумасшедшим, которому плевать на реальность. Их и так здесь полно, больше не надо. Не делай так.

  • Ответить
    Денис Демидов > Игорь Ашманов контекст

    >Стратегически, значит, мы начали войну, в которой японцы на нас вероломно напали.

    Здесь нет противоречия, николай2 решил помарадерить в ослабших Китае и Кореи, вторгшись в зону интересов другого мародера — Японии, у них не было за спиной самой большой и неосвоенной территории в мире, им отступать было некуда, они пытались договориться, но николай2 даже разговаривать не стал.

    Прибегнув к силе, Россия арендовала у Китая Ляодунский полуостров… В результате растущих аппетитов России в отношении Кореи противостояние между Японией и Россией приобрело решительный характер… Стремясь устранить влияние России на Корейском полуострове, Япония выдвигала различные компромиссные предложения, но Россия их проигнорировала и даже, наоборот, продолжала наращивать свои войска на Дальнем Востоке. В январе 1904 года в России был отдан приказ о мобилизации войск на Дальнем Востоке и в Сибири. И тогда Япония прервала дипломатические отношения с Россией и, нанеся удар по порту Порт-Артур, разожгла пожар японо-русской войны".

    26 января 1904 г. Николай II телеграфировал своему наместнику Алексееву: «Желательно, чтобы японцы, а не мы открыли военные действия. Поэтому, если они не начнут действий против нас, то вы не должны препятствовать их высадке в южную Корею или на восточный берег до Гензана включительно. Но если на западной стороне Кореи их флот с десантом или без оного перейдет к северу через 38-ю параллель, то вам предоставляется их атаковать, не дожидаясь первого выстрела с их стороны. Надеюсь на вас. Помоги вам Бог!».

    https://rusnext.ru/recent_opinions/1549297678

    Ладно бы, если бы николай2 и его свора удосужились тщательно изучить Японию, подготовиться, но нет, у нас даже не было своей разведсети в Японии.
    Если николай1 напал на ослабшую Османскую Империю, на больного Европы, как он выражался, то николай2 вступил в конфликт со стремительно развивающейся Японией — азиатского тигра тех лет, в ней совсем недавно произошла подлинная революция, с качественным обновлением элит, что дало Японии стремительный взлет.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D1%8D%D0%B9%D0%B4%D0%B7%D0%B8

    Россия успешна только тогда, когда отстаивает глобальную правду, когда мы начинаем уподобляться англосаксам, пытаемся вероломно у кого-то что-то отжать, то всегда терпим не удачу, так как вероломное поведение противоречит нашей сути, когда мы ведем себя как англосаксы, то совершаем преступление против самих себя.

    Ливонская война, Крымская война, Русско-Японская, Афганистан это наши грязные войны, в которых мы умылись кровью из-за своей глупости и алчности.

    >22 июня 1941 года тоже мы, вероятно, стратегически начали войну, да?

    Нет, ее начал Бисмарк, создав в сверхкороткий промежуток времени самую мощную страну Европы, вызвал огромные экономические противоречия.
    ПМР и ВОВ были неизбежны, все что мы могли, это отсрочить их для подготовки. Сталин смог отсрочить, николай2 нет.

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    Денис Демидов > Игорь Ашманов контекст

    >То есть становишься — пока, временами, проблесками, периодами — просто городским сумасшедшим, которому плевать на реальность.

    Ваша правда, быть одновременно против американцев и олигархов, т.е. против ватников и либерастов это очень похоже на поведение городского сумасшедшего.
    Ничего не могу с собой поделать, меня одинакого тошнит от американского империализма и от насильников России, интересы которых представляет Путин.
    До пенсионной реформы, мне казалось, что Путин арбитр, пытается быть и нашим и вашим, создать баланс между аппетитами олигархов (по сути, в их же интересах) и плебсом.
    Экономический кризис показал подлинные приоритеты, с самозанятых пытаются сорвать хоть шерсти клок, своим же можно налоги миллиардами не платить.

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