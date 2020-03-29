«Коммерсант» собрал реплики представителей игровых облачных сервисов. В Playkey, GFN.ru (под контролем «Сафмара» Михаила Гуцериева), Loudplay рассказали о кратном росте в марте, после начала эпидемии коронавируса и школьных каникул, по сравнению с февралём: выручки, посещаемости, числа игроков в сети.
Провайдеры поддержали оценки хостеров игр. Игровой трафик вырос в Рунете вырос на величины от 30% до двукратного увеличения. В отличие от стран Евросоюза, российские провайдеры уверенно обслуживают абонентов в момент повысившейся нагрузки, к снижению качества им перебегать не приходится.
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