«Коммерсант» собрал реплики представителей игровых облачных сервисов. В Playkey, GFN.ru (под контролем «Сафмара» Михаила Гуцериева), Loudplay рассказали о кратном росте в марте, после начала эпидемии коронавируса и школьных каникул, по сравнению с февралём: выручки, посещаемости, числа игроков в сети.

Директор по маркетингу Playkey Роман Епишин предположил, что «при плохом сценарии развития борьбы с пандемией рост числа пользователей и их игрового времени сохранится еще два-три месяца, но с ухудшением ситуации в мировой экономике показатели пойдут на спад». При благоприятном развитии событий спад тоже неизбежен: «как обычно бывает после больших скидок».

Провайдеры поддержали оценки хостеров игр. Игровой трафик вырос в Рунете вырос на величины от 30% до двукратного увеличения. В отличие от стран Евросоюза, российские провайдеры уверенно обслуживают абонентов в момент повысившейся нагрузки, к снижению качества им перебегать не приходится.