Компания Perfluence 15 февраля-17 марта провела исследование среди 300 тыс. блогеров и выяснила, куда они мигрируют из Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в РФ). За это время количество публикаций в этой соцсети снизилось на 30%, до 1622 в день, а доля блогеров уменьшалась лишь на 15%. Аккаунты в Instagram есть у почти 140 тыс. блогеров, среди них около 100 тыс. ведут блоги в TikTok, 35 тыс. — в VK, почти 7 тыс. — в Telegram, 6 тыс. — в YouTube. Еще 2,5 тыс. инфлюенсеров предлагают свои блоги в качестве рекламных площадок в «Яндекс Дзене», в Twitch — почти 1,7 тыс., OK — 901 человек.
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Особый российский путь. Во всем мире, за исключением Китая, Ирана, частично Вьетнама победили глобальные игроки. Глобальное (западное) — не обязательно значит качественное. Тот же facebook весьма нелояльно отноcится к пользователям и рекламодателям не только в РФ, но и в других странах + изрядно тормозил, пока не запустил нормальную сеть CDN в контитентальной Европе.
Telegram сложно назвать полноценной социальной сетью. Потреблять там примитивный контент (текст + фото) относительно легко, но неудобно его создавать и продвигать дальше.
Ну, дай Павлу Дурову 2 ляма евро, да продвигай, всё просто.