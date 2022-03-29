Компания Perfluence 15 февраля-17 марта провела исследование среди 300 тыс. блогеров и выяснила, куда они мигрируют из Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в РФ). За это время количество публикаций в этой соцсети снизилось на 30%, до 1622 в день, а доля блогеров уменьшалась лишь на 15%. Аккаунты в Instagram есть у почти 140 тыс. блогеров, среди них около 100 тыс. ведут блоги в TikTok, 35 тыс. — в VK, почти 7 тыс. — в Telegram, 6 тыс. — в YouTube. Еще 2,5 тыс. инфлюенсеров предлагают свои блоги в качестве рекламных площадок в «Яндекс Дзене», в Twitch — почти 1,7 тыс., OK — 901 человек.