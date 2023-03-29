Маркетплейс Wildberries запустил портал туруслуг «Wildberries.Вместе», где доступны бронирования авиабилетов, железнодорожных, автобусных билетов и возможность их комбинирования. В компании не раскрыли размер инвестиций в новый проект. Источник "Коммерсанта" предполагает, что затраты составили около 50 млн руб. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин видит общий рост бизнеса ОТА, обусловленный ограниченной работой в России платежных систем, выходом российских перевозчиков из международных альянсов, резким сокращением объема код-шеринговых рейсов. ОТА формируют билеты сразу по четырем полетным сегментам и занимаются переводом средств перевозчикам, объясняет эксперт. Другой собеседник “Ъ” на рынке добавляет, что доля ОТА в структуре российских продаж зарубежных перевозчиков выросла с 40–50% до 80%. Это, по его словам, привело к росту комиссии за оформление билетов: «Если раньше эта сумма была 200–300 руб., то сейчас 2,5–3 тыс. руб.».

В Wildberries рассчитывают, что аудиторией сервиса станут клиенты маркетплейса и сторонние потребители, которые будут приходить именно за туруслугами. Но собеседник на рынке ОТА указывает, что неспециализированным игрокам сложно формировать лояльную именно к этому продукту аудиторию. Он называет рынок непростым: «Для этого необходимы серьезные вложения в развитие». Эксперт уверен, что даже наличие команды специалистов с опытом здесь не гарантирует успех. Он приводит пример с Ozon Travel, который через 12 лет существования был интегрирован в основной маркетплейс.