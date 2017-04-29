Виджет «Поиска» Яндекса теперь появляется на Android-телефоне без установки поискового приложения. Достаточно поставить «Погоду», в чьём описании виджеты поиска не упоминются, и уже через некоторое время телефон покажет и «Поиск» Яндекса. Поисковик объяснил:

Мы считаем, что людям, которые предпочитают обращаться к нашим сервисам, важно иметь удобную точку входа не только к ним, но и к поиску Яндекса. Таким пользователям приложения «Яндекса» [прим. Roem.ru: приложения о погоде] для Android показывают подсказку о том, что теперь им доступен поисковый виджет. При этом его всегда можно отключить в настройках приложения.

В ответ на вопрос редакции о том, что обновление приложения «Погода» — случилось «не вчера», а виджет самопроизвольно появился вчера, как вы это сделали? По таймеру? В «Яндексе» ответили:

Не по таймеру, а по тому, что вы часто обращались к приложению «Погоды».

Когда именно «Погода» научилась приносить на телефон «Поиск» уточнить не удалось. По статистике Liveinternet 67-процентная доля поиска на Android в РФ принадлежит Google. Доля «Яндекса» постепенно снизилась примерно до 32%.

На десктопе, где лидирует «Яндекс» в похожем соотношении долей, и драматической потери аудитории нет, поисковику уже приходилось применять такие изощрённые способы дистрибуции, как «мотивированные инсталы». Когда, человека призывают в пару кликов «решить уравнение», «посмотреть панораму», а в результате он ставит себе Яндекс.Браузер (установка Яндекс.Браузера не обязывает веб-сервера отказаться от Google, но с сервисами «Яндекса» собственный браузер поисковика связан крепче).