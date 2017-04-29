«Имхонет» закрылся


К февралю 2017 года экс-сотрудники рекомендательного сервиса «Имхонет» рассказали изданию vc.ru о массовых увольнениях и заморозке проекта. Среди уволившихся к этому моменту оказались экс-руководитель «Кино Mail.ru» Алексей Антропов, проработавший над проектом лишь полгода, бывший коммерческий директор онлайн-кинотеатра ivi.ru Юлия Дяченко и другие.

Сейчас сервис закрылся фактически. Рекомендательный сервис «Имхонет» в 2007 году создал предприниматель Александр Долгин, основной бизнес которого — подмосковный девелопер Urban Group, напоминал vc.ru: «Предприниматель также владеет компанией Data-Centric Alliance (DCA), которая специализируется на работе с большими объёмами данных […] интернет-счётчиком Openstat и лабораторией DSL, которая специализируется на социологических и маркетинговых исследованиях в социальных сетях и интернете».

imhonet.ru закрылся

Владелец рекомендательного сервиса «Имхонет» закрыл проект из-за решения сосредоточиться на другом бизнесе

Запущенный в 2007 году рекомендательный сервис «Имхонет» закрылся, следует из сообщения на сайте проекта. Эту информацию vc.ru подтвердили в компании DCA, отвечающей за развитие сервиса.

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