К февралю 2017 года экс-сотрудники рекомендательного сервиса «Имхонет» рассказали изданию vc.ru о массовых увольнениях и заморозке проекта. Среди уволившихся к этому моменту оказались экс-руководитель «Кино Mail.ru» Алексей Антропов, проработавший над проектом лишь полгода, бывший коммерческий директор онлайн-кинотеатра ivi.ru Юлия Дяченко и другие.

Сейчас сервис закрылся фактически. Рекомендательный сервис «Имхонет» в 2007 году создал предприниматель Александр Долгин, основной бизнес которого — подмосковный девелопер Urban Group, напоминал vc.ru: «Предприниматель также владеет компанией Data-Centric Alliance (DCA), которая специализируется на работе с большими объёмами данных […] интернет-счётчиком Openstat и лабораторией DSL, которая специализируется на социологических и маркетинговых исследованиях в социальных сетях и интернете».