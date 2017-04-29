Группа «Сафмар» сообщила о закрытии сделки по покупке доли Александра Тынкована и его партнеров в М.видео и консолидации М.видео, «Эльдорадо» и молодого проекта Goods.ru.

Группа САФМАР приобрела 57,7% акций ПАО « М.видео», принадлежащих Александру Тынковану и его партнерам , по цене 7 долларов США за 1 акцию « М.видео».

М.видео», принадлежащих Александру Тынковану и его партнерам по цене 7 долларов США за 1 акцию М.видео». ПАО « М.видео» будет переименовано в ПАО « САФМАР Ритейл» и станет управляющей компанией для торговых сетей М.видео , Эльдорадо и проекта « Маркетплейс».

М.видео» будет переименовано в ПАО САФМАР Ритейл» и станет управляющей компанией для торговых сетей М.видео Эльдорадо и проекта Маркетплейс». Торговые сети М.видео и Эльдорадо будут развиваться отдельно в соответствии со стратегиями , одобренными новым Советом директоров « САФМАР Ритейл», в состав которого войдут представители нового акционера.

одобренными новым Советом директоров САФМАР Ритейл», в состав которого войдут представители нового акционера. Александр Тынкован остается генеральным директором ПАО « М.видео» ( в будущем — ПАО « Сафмар Ритейл»), вместе с Павлом Бреевым будет номинирован Покупателем в Совет директоров компании , а также возглавит Правление.

М.видео» в будущем — ПАО Сафмар Ритейл»), вместе с Павлом Бреевым будет номинирован Покупателем в Совет директоров компании а также возглавит Правление. Проект « GOODS.RU» ( «Маркетплейс») будет развиваться в соответствии с объявленным планом , при этом Александр Тынкован и Павел Бреев выкупят 20% в уставном капитале ООО « Маркетплейс».

ООО «Маркетплейс», входящее в группу компаний «М.Видео», запустило бета-версию товарного агрегатора Goods.ru в середине апреля 2017 года. Площадка работает только в Москве и максимум в 50 км от города.