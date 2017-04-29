Группа «Сафмар» сообщила о закрытии сделки по покупке доли Александра Тынкована и его партнеров в М.видео и консолидации М.видео, «Эльдорадо» и молодого проекта Goods.ru.
- Группа САФМАР приобрела 57,7% акций ПАО «М.видео», принадлежащих Александру Тынковану и его партнерам, по цене 7 долларов США за 1 акцию «М.видео».
- ПАО «М.видео» будет переименовано в ПАО «САФМАР Ритейл» и станет управляющей компанией для торговых сетей М.видео, Эльдорадо и проекта «Маркетплейс».
- Торговые сети М.видео и Эльдорадо будут развиваться отдельно в соответствии со стратегиями, одобренными новым Советом директоров «САФМАР Ритейл», в состав которого войдут представители нового акционера.
- Александр Тынкован остается генеральным директором ПАО «М.видео» (в будущем — ПАО «Сафмар Ритейл»), вместе с Павлом Бреевым будет номинирован Покупателем в Совет директоров компании, а также возглавит Правление.
- Проект «GOODS.RU» («Маркетплейс») будет развиваться в соответствии с объявленным планом, при этом Александр Тынкован и Павел Бреев выкупят 20% в уставном капитале ООО «Маркетплейс».
ООО «Маркетплейс», входящее в группу компаний «М.Видео», запустило бета-версию товарного агрегатора Goods.ru в середине апреля 2017 года. Площадка работает только в Москве и максимум в 50 км от города.
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