Шишхановы-Гуцериевы отдали Тынковану и Брееву почти половину Goods.ru, но М.видео забрали целиком


Группа «Сафмар» сообщила о закрытии сделки по покупке доли Александра Тынкована и его партнеров в М.видео и консолидации М.видео, «Эльдорадо» и молодого проекта Goods.ru.

  • Группа САФМАР приобрела 57,7% акций ПАО «М.видео», принадлежащих Александру Тынковану и его партнерам, по цене 7 долларов США за 1 акцию «М.видео».
  • ПАО «М.видео» будет переименовано в ПАО «САФМАР Ритейл» и станет управляющей компанией для торговых сетей М.видео, Эльдорадо и проекта «Маркетплейс».
  • Торговые сети М.видео и Эльдорадо будут развиваться отдельно в соответствии со стратегиями, одобренными новым Советом директоров «САФМАР Ритейл», в состав которого войдут представители нового акционера.
  • Александр Тынкован остается генеральным директором ПАО «М.видео» (в будущем — ПАО «Сафмар Ритейл»), вместе с Павлом Бреевым будет номинирован Покупателем в Совет директоров компании, а также возглавит Правление.
  • Проект «GOODS.RU» («Маркетплейс») будет развиваться в соответствии с объявленным планом, при этом Александр Тынкован и Павел Бреев выкупят 20% в уставном капитале ООО «Маркетплейс».

ООО «Маркетплейс», входящее в группу компаний «М.Видео», запустило бета-версию товарного агрегатора Goods.ru в середине апреля 2017 года. Площадка работает только в Москве и максимум в 50 км от города.

ГРУППА САФМАР ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАКРЫТИИ СДЕЛКИ ПО ПОКУПКЕ ДОЛИ АЛЕКСАНДРА ТЫНКОВАНА И ЕГО ПАРТНЕРОВ В «М.ВИДЕО» И КОНСОЛИДАЦИИ СВОИХ РОЗНИЧНЫХ АКТИВОВ НА БАЗЕ ПАО «М.ВИДЕО», В БУДУЩЕМ «САФМАР РИТЕЙЛ» — М.видео — акционерам и инвесторам

ГРУППА САФМАР ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАКРЫТИИ СДЕЛКИ ПО ПОКУПКЕ ДОЛИ АЛЕКСАНДРА ТЫНКОВАНА И ЕГО ПАРТНЕРОВ В «М.ВИДЕО» И КОНСОЛИДАЦИИ СВОИХ РОЗНИЧНЫХ АКТИВОВ НА БАЗЕ ПАО «М.ВИДЕО», В БУДУЩЕМ «САФМАР РИТЕЙЛ». М.видео — продажа электроники и бытовой техники, первая и единственная публичная компания в своем сегменте.

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