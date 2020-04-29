Генпрокуратура сочла фейковым текст издания «Вадемекум» о том, что МГФОМС не готов оплачивать лечение пациентов в COVID пришедших в больницы «ногами»:

«Вадемекум» сообщал о том, что МГФОМС разослал по медучреждениям требования о госпитализации больных COVID на автомобилях скорой помощи.

Ровно то же самое, но с другим акцентом, сообщила Генпрокуратура: «Если в ходе обследования выяснится, что пациенту необходима госпитализация, она незамедлительно будет организована через скорую помощь»

По представлению Генпрокуратуры «Вадемекум» получил от Роскомнадзора требование об удалении фейка, в 13 часов 28-го апреля. Время на реакцию на письмо составляет 24 часа. В 19 часов 28-го апреля Роскомнадзор добавил Vademec.ru в список блокируемых ресурсов.