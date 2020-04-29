Четверо инвесторов блокчейн-проекта Telegram Open Network братьев Дуровых рассказали The Bell, что 30 апреля сеть может запуститься с начислением криптовалюты Gram всем инвесторам, кроме американских. В данный момент Дуровы находятся в процессе судебных разборок с американской Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), которая уверена, что выпуск Gram является предложением ценных бумаг, не был оформлен по надлежащей процедуре, и Комиссия должна защитить американских инвесторов. Поэтому SEC добилась судебного запрета на выпуск Gram, апелляция на который будет рассмотрена к концу мая.

Сеть должна запуститься завтра, 30 апреля, либо Дуровы должны вернуть инвесторам деньги, привлеченные в ходе двух закрытых ICO -- распродажах будущих токенов Gram. Они должны стать внутренней валютой в системе, но, по мнению некоторых, могут иметь спекулятивную ценность и торговаться как криптовалюта с рыночным курсом.

Вернуть придётся всё, что не ушло на разработку -- 72% от привлеченных $1,7 млрд, по оценке одного из информаторов The Bell. От них удалось узнать, что запуск TON в иной, нежели США, юрисдикции с начислением Gram всем, кроме американцев.

Источники Roem.ru считают, что такой вариант очень неудачен не только с правовой, но и с технической точки зрения. В White Paper TON приведена формула стоимости токенов Gram в зависимости от порядка выпуска, следующие дороже предыдуших.

Поэтому если вернуть деньги американцам (а они вкладывались в основном на первом раунде), то остальные имеют полное моральное право как минимум пересчитать условия своей покупки. Либо в сторону числа токенов, либо в сторону уменьшения их стоимости. Ведь в договоре было прописано и то, и то. Так что запуск в нарушение решения суда создаст огромные риски и для TON, и для Telegram, и для Дурова лично, и для его отношений с инвесторами — кто-то из них может после такого и посудиться.

С юридической же точки зрения -- суд ясно указал, что запрет на запуск распространяется на любые юрисдикции, и если Дуров на это всё же решится, инвесторы окажутся соучастниками преступления. Зато формально обязательства перед ними будут выполнены.

Тем временем, в РБК узнали, что «в ближайшее время в магазинах приложений Play Маркет и AppStore появится приложение TON OS — операционная система для блокчейн-платформы TON». Установка TON OS на устройство позволит ему работать с приложениями на блокчейне. Важно отметить, что TON OS -- приложение не от компании Дуровых, а от сторонней компании блокчейн-разработки TON Labs.