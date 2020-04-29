Летний отпускной сезон не состоится, операторы связи недополучат 10−16 млрд рублей доходов, будут повышать цены и вводить новые платные услуги, прогнозируют аналитики. По их оценкам, роуминг даёт 1% всей выручки телекоммуникационного рынка за год и 3%-5% выручки с апреля по август. Впрочем, сами операторы трагедии не видят, так как использование международного роуминга и так постепенно падало в последние годы.

Возможно, компаниям удастся компенсировать потери от роуминга за счёт роста потребления услуг мобильной связи: москвичи уезжают в регионы, где у них может не быть проводного интернета. Это подтверждают данные Tele2: абоненты компании расползаются из столицы в соседние регионы. Трафик московских пользователей в Твери и Владимире вырос на 122% с 10 марта по 19 апреля, в Туле на 116%, в Калуге на 115%, в Смоленске и Рязани вдвое.

Ранее сотовые операторы жаловались на потерю доходов от маркетинговых SMS-рассылок, которые упали на четверть в связи с карантином и до этого постепенно теряли популярность из-за перехода компаний на другие каналы связи с потребителями. Они оценили затраты на «смски» с официальными объявлениями от госструктур в десятки миллионов рублей и попросили временно не требовать расширения объема хранения пользовательского трафика на 15% по «закону Яровой».