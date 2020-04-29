Светлана Рейтер и Сергей Горяшко написали для "Русской службы ВВС" материал о правилах жизни главы "Эха Москвы" Алексея Венедиктова — публикацию с говорящим названием "Между струйками". "Роем" выбрал несколько фактурных сюжетов из объёмного текста.

Венедиктова обвинили в распускании рук. Обнять подчиненную за плечи, поцеловать в щеку, погладить, назвать зайчиком, птенчиком, котиком для главреда "Эха" — в порядке вещей, рассказывают бывшие и нынешние сотрудники радиостанции. […] "У нас право на харрасмент внесено в устав, — говорит он, — я не шучу: вы знаете, сколько у нас внутри редакции браков, разводов и вновь браков?" В 2012 году Венедиктов пригласил бывшего пресс-секретаря Навального Анну Ведуту на ужин. "Собралась большая компания: были ведущие "Эха" Таня Фельгенгауэр и Оксана Чиж, которых я знала, были люди, с которыми я знакома не была, […] После ужина Венедиктов, говорит Анна, предложил: "Девочки, давайте я вас развезу". […] По словам Ведуты, она сидела рядом с Венедиктовым на заднем сиденье и в какой-то момент почувствовала, как он придвинулся, обнял ее и начал трогать за колени, поднимаясь выше. "Я вжималась в кресло, уползала, говорила: "Не надо", — рассказывает Ведута. Когда они доехали до ее дома, Анна, по её словам, "пулей вылетела из машины", но Венедиктов решил ее проводить. "Я отнекивалась, он настойчиво повторял, что так безопаснее. Перед дверью он спросил, есть ли кто-то дома, и попытался поцеловать", - вспоминает Анна сейчас. Она говорит, что ответила Венедиктову, что дома мама, потом "забежала в квартиру и час сидела на полу в ванной, уставившись в стену". [Венедиктов тоже что-то помнит про родителей]: "Как я помню, она жила с родителями. У вас все в порядке — я что, пытался познакомиться с ее родителями?! Абсолютно точно не пытался попасть домой, это мне не свойственно. Попасть домой — ну это фу", - Венедиктов отрицает, что описанная Анной история — правда. […] Схожие обвинения в адрес Венедиктова выдвинула молодая общественная деятельница, говорившая с Би-би-си на условиях анонимности (имя известно редакции).

Некоторым сотрудникам Венедиктов платит кэшом или натурой: На вопросы о дорогих подарках Рябцевой [скандальная помощница Венедиктова в 2013 — 2015 годах] главред "Эха" не отвечает, но подтверждает — квартиру Лесе он снимал. Как снимает квартиры, оплачивает лечение и помогает деньгами сотрудникам, которые в этом нуждаются. "Ничего, что я [журналисту Илье] Азару платил зарплату из собственного кармана? — горячится Венедиктов. — Снимал квартиру [Рябцевой], потому что у сотрудника не было денег, а мне был этот сотрудник ценен. Я некоторым людям здесь доплачиваю. Некоторые даже не знают про это". Несколько сотрудников радио рассказали Би-би-си, что Венедиктов за свой счет отправлял их на лечение за границу; журналист Илья Азар до сих пор благодарен Венедиктову — за зарплату и за то, что он "первым предложил ему работу" после разгрома "Ленты". Сама же Рябцева считает, что съемная квартира и корпоративная карта, которой она могла пользоваться, были ее отдушиной и платой за буллинг со стороны сотрудников: "Я говорила Венедиктову: "Я всегда мечтала о платье Prada, о сумке Miu Miu", мы шли по магазинам и он платил".

О конфликте с собственником. Венедиктов Лесин — 1:0. Венедиктов рассказывает: Лесин [тогда глава контролирующего акционера, "Газпром-Медиа"] попытался взять "Эхо" под контроль сразу после того, как в октябре 2013 года возглавил "Газпром-медиа". "Он позвал меня обедать и говорит: "Значит так, ты увольняешь Альбац, Шендеровича, Латынину и Пархоменко. Это первая фраза была. Я говорю: "Миша, у тебя с головой все в порядке?" — вспоминает Венедиктов. […] Военные действия достигли своей кульминации после твита Плющева [с оскорбительным вопросом о гибели сына руководителя Администрации Президента Российской Федерации Иванова] и закончились безоговорочной победой Венедиктова (Михаил Лесин ушёл из "Газпром-медиа") — он не сдался сам и не сдал сотрудника. Редкий случай в истории российской журналистики: главред смог отбиться от собственника, хотя, по словам трёх источников Би-би-си, Лесина активно поддерживал заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов. "Я в этот кризис даже не использовал право на один звонок [президенту], которое у меня есть. Ни разу не звонил за все президентские годы, — отвечает на это Венедиктов. — Сам отобьюсь или не отобьюсь".

Почему Венедиктов защищал Шувалова за корги и Пескова за часы. Навальный до сих пор не может простить Венедиктову, что в 2016 году тот бросился защищать первого вице-премьера Игоря Шувалова. ФБК тогда выпустил серию расследований о роскошном имуществе чиновника. В частности, выяснилось, что семья Шувалова возит на частном самолёте собак породы "корги". […] С Шуваловым Венедиктов дружен, вице-премьер бывал на радио; после публикации ФБК он даже приходил поговорить с журналистами "Эха" в формате "не под запись" — об этом рассказал Би-би-си один из сотрудников радио и подтвердил знакомый Шувалова. После этого визита Венедиктов вызвался лично проверить расследование. […] Главный редактор "Эха Москвы" уверяет: он сам хотел "понять, где там правда, где неправда". Знакомый Шувалова рассказывает: "Мы посадили своих юристов, встреча шла три часа, ему показали документы по всем вопросам, он получил сатисфакцию и потом выдал свое мнение". Через некоторое время главный редактор выступил на "Эхе" и заявил — он "видел документы", вице-премьер имел право не указывать самолёт в декларации. Венедиктов до сих пор не видит никаких проблем в часах за 37 миллионов рублей, которые Навальный разглядел на запястье пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Говорит, что супруга чиновника, бывшая фигуристка Татьяна Навка может позволить себе такой подарок. "Сколько она катает в год концертов, знаете? Триста! Ну просто взять и посчитать, сколько люди получают", — Венедиктов яростно отстаивает свою правоту и честность Пескова, которого называет своим товарищем.