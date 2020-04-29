Ozon запустил в Москве пилот продаж по подписке. Достаточно 1 раз в месяц выбрать нужный товар, из числа тех, что расходуются регулярно, положить его в корзину, привязать карточку и установить интервалы доставки. Затем магазин несколько раз в месяц спишет стоимость одной «партии» — пришлёт курьера с покупкой и напомнит о себе. Сейчас по подписке можно подписаться на товары для животных, например корм. Чуть позднее добавятся детские товары, средства гигиены, спортивное питание, бытовая химия и, находка пиарщиков Ozon, «товары для взрослых».

«Товаров для взрослых» или наоборот — памперсов, нужно покупать в месяц на сумму от 3 500 рублей (для подписчиков Ozon.Premium — от 2 000 рублей). О товарах действительно бесконечного спроса — воде и еде по подписке — Ozon пока не говорит. Магазин предлагает покупателю сэкономить — чем больше доставок одинаковых товаров, тем больше скидка. В свою очередь сам Ozon надёжно и бесплатно привязывает покупателя к себе, а у поставщиков растёт частотность отгрузок товара и эффективнее планируются остатки на складах.

Впервые магазины с подпиской на товары начали появляться в Рунете в 2013 году. Первенцы давно погибли. Объективности ради надо заметить, что они не имели доступа к ресурсам, сопоставимым с ресурсами Ozon. Многие и вовсе предпочитали называться «стартапами».

По реалиям тех лет этот «титул» обозначал, что люди просто скопировали внешний контур американского нишевого проекта. В частности многие продавали по подписке наборы-сюрпризы с косметикой. В коробочке приходило каждый раз что-то новое. Духи, необычные шампуни, туш и помада новой марки. Дешёвой курьерской доставки день в день тогда, скорее, не было. Оптовики не платили «стартапам» за возможность положить в коробку с «сюрпризом этой недели» именно свою косметику, в этом не было никакого смысла на мизерных объёмах продаж. И первое пришествие «товаров по подписке» в Рунете бесславно закончилось.