Яндекс объявил, что дожидается одобрения Центробанка для завершения сделки по покупке банка. Общая сумма сделки — 1,1 млрд рублей, из них 75 млн -- премия к капиталу. «Цель сделки — приобретение банковской лицензии для развития финтех-вертикали Яндекса и запуск комплексных финансовых продуктов и сервисов для наших пользователей и партнеров. В результате транзакции компания получит универсальную банковскую лицензию, а также лицензии брокера, дилера и депозитария», сообщается в пресс-релизе.

«Более 85% активов банка представляют собой высоколиквидные инструменты, включая наличные, государственные облигации, облигации Центробанка и депозиты в нём.

О готовящейся покупке «Акрополя» рассказывал ещё в середине марта The Bell. Банк принадлежал гражданину Украины Евгению Давыдовичу, гендиректору группы «Связной». Он купил его в феврале 2020 года чуть более чем за миллиард рублей. За прошлые полтора месяца в списке крупнейших по активам банков России «Акрополь» потерял семь позиций, упав на 330 место с 323. 2020 год он закончил с убытком 81,81 млн рублей.

В феврале 2021 года банк «Стандарт Кредит» купила владелица Wildberries Татьяна Бакальчук для получения банковской лицензии и развития финансовых сервисов Wildberries. Сумма сделки не раскрывалась, премия к капиталу составила 50 млн рублей. Банк находился на 348 месте в рейтинге по активам.

Тенденция продажи собственниками мелких банков стала заметна в 2019 году, а в 2020 усилилась.