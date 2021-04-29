Депутат Мосгодумы от «Яблока» Дарья Беседина пожаловалась председателю ЦИК и прессе на недавнее обновление сайта Центризбиркома. Нововведения «бессмысленны и беспощадны» и осложняют работу с информацией, время загрузки страниц выросло, «а объём размещённой на них полезной информации сократился до 35% от площади экрана», считает она. Беседина просит Эллу Памфилову дать Федеральному центру информатизации (ФЦИ) при ЦИК команду доработать сайт, а пока вернуть доступ к старой версии.

При загрузке повторного протокола отражается только последняя его версия, без отметки «повторный», как это делалось раньше, — что позволяло сравнивать различные версии протокола для анализа на предмет возможных фальсификаций. При отображении результатов выборов не отображаются проценты поданных за кандидатов голосов, а только общее количество.

Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц считает, что сайт ЦИК «регулярно ухудшается» при председателях Владимире Чурове и Элле Памфиловой. Он выложил скриншоты предыдущих версий интерфейса и тоже обратился в ЦИК с просьбой доработать сайт. Он пишет, что сайт регулярно выдаёт ошибку 500 internal server error («в фильтре, например, зачем-то предлагается выбрать даты выборов до нашей эры, что также приводит к внутренней ошибке»), имеет неудачную навигацию и представление данных, не отдаёт данные в машиночитаемом виде, не оптимизирован для мобильных устройств, наконец, на нём сохраняется капча.

Капчу ЦИКа обсуждали в сентябре 2020 года на встрече Эллы Памфиловой с политологами. Присутствовавший на встрече Игорь Ашманов нашёл капчу избыточной, но несложной и необходимой. Впрочем, сама Памфилова потребовала «эту капчу в том иезуитском виде, который она имеет сейчас, снять немедленно», а руководителя ФЦИ отправили в отставку. ЦИК пообещал убрать капчу совсем после того, как найдет более удачный способ защиты сайта от перегрузок, происходящих в результате атак и автоматической выкачки данных.

Мельконьянц уже получил от ЦИК ответ на своё обращение. В Комиссии успели внести некоторые доработки: «Внутренних ошибок стало значительно меньше. Убрана возможность выбрать дату выборов до нашей эры, но возможность выбора даты выборов из далекого будущего — вплоть до 276000 года осталась (хоть теперь это и не приводит к внутренней ошибке)», пишет Мельконьянц. Проблему с медленной загрузкой признали и пообещали решить, а вот навигацией там вполне довольны. Мобильную версию доработали за прошлые выходные. Проценты и версии протоколов не вернут, капчу не уберут, а вопрос с машиночитаемостью должен решать ЦИК, а не ФЦИ