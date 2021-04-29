«Имамы мечетей, известные богословы на заседании совета алимов обсудили финансовые операции с использованием криптовалют. После тщательного исследования вопроса и консультаций присутствующие пришли к единому мнению о запретности подобных действий для правоверного мусульманина», рассказал прессе один из участников заседания. Недопустима продажа и покупка криптовалют.

Специалисты по финансам и инвестированию по шариату несколько лет обсуждали вопрос халяльности криптовалют. Было опубликовано несколько исследовательских работ о том, как биткоин соотносится с канонами. Большинство исследователей сходятся на том, что сам по себе биткоин шариату не противоречит, так как в своих свойствах аналогичен наличным или золоту. Но ему скорее всего противоречит трейдинг (непредсказуемость и волатильность курсов приравнивает его к азартной игре) и лендинг (получение процентов на замороженные в качестве кредита DeFi-площадке средства, что похоже на ростовщичество).

В 2019 году специалисты оманской Amanie Islamic Finance & Shariah Advisor опубликовали результаты исследования Ethereum на соответствие шариату. Utility-токены были признаны халяльными, так как не подразумевают процентной ставки.

ETH они признали товаром (commodity)(им же считает в налоговых целях криптовалюты российское законодательство), валютой он считаться не может ввиду отсутствия массового внедрения — а значит, ростовщичество невозможно, считают исследователи. ETH не нарушает запрета на «гарар» в инвестициях (опасность, неопределенность, риск). Сеть Ethereum не рискует внезапно перестать работать, ее надежность обеспечивают децентрализация и блокчейн.

Из смарт-контрактов и децентрализованных приложений халяльны те, которые не связаны с ростовщичеством, спекуляцией, мошенничеством, азартными играми и так далее.

В России в конце 2019 года взялись создать исламские стандарты оборота криптовалют. Об этом заявил президент Ассоциации содействия развитию цифровой экономики и блокчейн-технологий (ADEBT) Байрамов Сархан.

Одними из первых, кто заинтересовался инициативой ADEBT по выработке единых стандартов регулирования оборота криптовалюты, стали представители мусульманской общественности, включая Международную ассоциацию исламского бизнеса (МАИБ) и Духовное управление мусульман (ДУМ) по г. Москве во главе с муфтием Москвы — Аляутдиновым Ильдаром Рифатовичем. По результатам переговоров была достигнута договоренность о создании Экспертного совета ADEBT по разработке Этических стандартов развития цифровой экономики с широким привлечением представителей органов государственной власти России и зарубежных стран, международных научно-экспертных и бизнес-сообществ. По результатам ряда заседаний экспертного совета планируется разработка подобного Кодекса, который будет устанавливать рекомендации по добросовестному поведению на «цифровом» рынке. В настоящее время достигнута договоренность с крупными международными организациями исламского бизнеса в части распространение действия данного Кодекса при внедрении ими криптовалютных и иных цифровых технологий.

Последние признаки активности ADEBT подала в январе 2020 года, сейчас сайт организации не работает, соцсети не обновляются.

Республики Северного Кавказа в России остаются лидерами по незаконному майнингу криптовалют. Местные «Россети» регулярно проводят рейды по отлову майнеров.

«Россети Северный Кавказ» пресекли 35 случаев неучтенного потребления электроэнергии майнинг-фермами за 2019 и 2020 год, сообщили «Ъ» в пресс-службе компании. Объем похищенного, по оценке специалистов «Россетей», составил более 45 млн кВт·ч электроэнергии. Стоимость «украденных» майнерами киловатт-часов превышает 230 млн руб. Как уточнили в пресс-службе, наибольшее число майнеров было выявлено в Дагестане — 24 случая энерговоровства на сумму 90,4 млн руб. Еще семь выявленных фактов на сумму 138 млн руб. было зафиксировано в Республике Ингушетия. Четыре акта безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии майнерами на сумму 1,4 млн руб. специалисты составили в Чеченской Республике.

В 2018 году Рамзан Кадыров заявил, что решил приобрести «долю в биткоине», «чтобы самому совершенствоваться и разбираться в новшествах».