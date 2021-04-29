27 апреля местные СМИ рассказали о том, что с мая поездки на Яндекс.Такси и Uber станут дороже. Тарифы вырастут на 4,3%, минимальная стоимость поездки поднимется на 10 рублей (до 79), комиссия возрастет на полтора процента, передаёт «Царьград» со ссылкой на ссылку на PR Яндекса. «Мы объявим об изменениях партнерам в каждом регионе», сказали там, это можно понимать как обещание повысить цены не только в Екатеринбурге. «Изменения, по словам сотрудника компании, объясняются повышением цен на бензин и ремонт».

29 апреля «источник в головном офисе Яндекса» рассказал Ura.ru, что в компании хотят снизить цены на такси из-за скорого прихода в регион китайского DiDi:

«У Яндекса есть понимание, что в Екатеринбург скоро зайдет DiDi, поэтому, действуя на опережение, пассажиров пытаются приучить к невысокой стоимости. Сейчас обсуждается постепенное снижение тарифов. На ближайшие два-три месяца цена минуты может „подвиснуть“ на уровне 6,40 рубля». По внутренней информации «Яндекса», техническая возможность запустить DiDi в Екатеринбурге есть уже на сегодняшний день. Источник URA.RU уточнил, что компания может появиться в городе к середине июня. Из-за этого, по его словам, некоторые таксопарки, работающие с «Яндексом», уже начали подписывать предварительные соглашения о сотрудничестве с китайской компанией.

Представитель таксистов сказал изданию, что Екатеринбург «тяжелый город» для новых такси-компаний, поэтому DiDi будет туда заходить агрессивно, «с очень щедрыми акциями».

Противоречивость новостей может объясняться тем, что повышение тарифов было запланировано давно и для нескольких регионов, а понижение -- оперативный ответ на готовящееся появление DiDi, и касается оно только Екатеринбурга.