Илон Маск ведет переговоры с банками о кредитах на покупку Twitter. Как пишет Reuters, он договорился о примерно о $13 млрд кредитов, обеспеченных акциями Twitter и еще $12,5 под залог акций Tesla. В презентации банкирам Маск обещает существенно улучшить финансовую эффективность Twitter, в тои числе снизить зарплаты совету директоров, который пытался помешать ему купить компанию, это по замыслу Маска даст экономию примерно в $3 млн. Также бизнесмен утверждает, что придумал некие новые способы монетизации твитов.

Кроме того, Илон Маск 26 и 27 апреля продал акции Tesla на сумму около $4 млрд. Об этом сообщил CNBC со ссылкой на раскрытие информации о сделках Комиссии по ценным бумагам и биржам. Согласно предоставленным в SEC документам, основная часть продаж ценных бумаг пришлась на вторник, 26 апреля. Всего за два дня Маск продал 4,4 млн бумаг своей компании по производству автомобилей. Акции упали в цене на 12% 26 апреля, но поднялись на один процентный пункт в среду, 27 апреля.