Россияне, верящие в добрых людей, желающих дам им доступ к Spotify, рискуют стать жертвой мошенников

Доступ к Spotify Premium, Netflix Premium, Pornhub и VPN-сервисам продается в даркнете, обнаружили эксперты по кибербезопасности. Подобные предложения есть и на сайтах бесплатных объявлений, убедился “Ъ”. Чаще всего продавцы предлагают присоединиться к зарубежному семейному аккаунту. В 40% случаев такие объявления созданы мошенниками, которые дают доступ к украденным аккаунтам: в случае покупки пользователь может потерять не только деньги, но и данные.