Интересная статья про иранский IT, который, конечно, меньше чем российский, но частично, скорее всего, будет похож на наш.

Во-первых, оказывается, что привычки пользователей не являются устойчивыми, они вполне приспосабливаются к той технологической среде которая им доступна (в России такой же пример может быть с VPN)

Ещё одним отличием оказывается слабая встройка Ирана в мировую софтверную индустрию, поэтому компании видят свои возможности на рынке иначе чем российские.

Сам сектор иранского программного обеспечения, хотя и условно силён в некоторых областях, но не конкурентоспособен на международном уровне. В рамках разработки ПО в иранском сообществе всегда присутствует неподдельное желание развивать отношения по линии аутсорсинга, но при этом у них отсутствуют знания о том, как это сделать, а также наличествуют препятствия, связанные с торговым эмбарго США. Хочется отметить, что большинство софтверных компаний (70%) Ирана базируются в Тегеране. У них отсутствует прямое сотрудничество, и, что интересно, привычная нам конкуренция. Они работают независимо “под узкую отрасль” или корпоративных заказчиков, поэтому здесь присутствует как слабое конкурентное давление между фирмами, так и слабое стремление к инновациям или дифференциации. Немаловажную роль в этом играет отсутствие на Иранском рынке внешних ИТ-решений и недостаточный уровень собственного ИТ-креативного потенциала.

Собственно, поэтому, скорее всего, российская ситуация будет сильно отличаться от иранской и полагаться на то, что всё в России будет как в Иране - не стоит.