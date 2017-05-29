Общепризнанный измеритель аудитории Mediascope резко повысил цены на исследования. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на президента рекламного агентства Twiga Александра Оганджаняна. Оганджанян отметил, что стоимость подняли после продажи компании государству.

«Первое же решение, которое правление этой компании принимает после продажи, — они поднимают цены в 2,5 раза. Это значит, что из 80 рекламных агентств 60 могут сразу закрываться и вешать амбарный замок — они неспособны за эти деньги покупать их исследования, это живой барьер для небольшого бизнеса», — добавил президент агентства.

Собеседники «Ъ» признали, что подписка подорожала впервые за долгое время. Издание также отметило, что компания «торговалась» с каждым клиентом индивидуально и для многих стоимость исследований выросла в разы. Участники рынка объясняют повышение цен необходимостью Mediascope с 2018 года платить за кредит 1,4 млрд рублей.

Источник «Коммерсанта», близкий к компании, рассказал, что «цены поднимали на разном уровне для разных игроков». Многие из них платят «гораздо меньше, чем должны были по рыночным расценкам».